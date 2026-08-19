Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Po ostatnich niepokojach pogodowych i zakazach kąpieli w innych częściach polskiego wybrzeża, dzisiejszy dzień w Jastrzębiej Górze upływa pod znakiem doskonałych warunków do rekreacji. Nadmorski wiatr niemal zupełnie ucichł, co sprawia, że fale nie stanowią już żadnego zagrożenia. Na masztach przy wejściach na plażę nie widać czerwonych flag, co oznacza, że woda została w pełni dopuszczona do użytku przez ratowników.

Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk w Jastrzębiej Górze:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22 : Woda jest przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 18°C . Prędkość wiatru to niezwykle łagodne 2 m/s .

: Woda jest przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , a wody . Prędkość wiatru to niezwykle łagodne . Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23 : Stan wody pozwala na bezpieczną kąpiel. Termometry na brzegu wskazują 20°C , natomiast w Bałtyku – 18°C . Wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

: Stan wody pozwala na bezpieczną kąpiel. Termometry na brzegu wskazują , natomiast w Bałtyku – . Wiatr wieje z prędkością . Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Parametry są równie zachęcające – temperatura powietrza osiąga 20°C, wody 18°C, przy spokojnym wietrze o sile 2 m/s.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów napływają bardzo dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Choć satelity w połowie sierpnia rejestrowały rozległe zakwity w zachodniej części Bałtyku oraz u wybrzeży Niemiec, polskie otwarte morze w tym rejonie jest całkowicie wolne od toksycznych organizmów. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody jednoznacznie potwierdza jej wysoką jakość i bezpieczeństwo.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda nad morzem sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi – przy temperaturze powietrza 20°C i niemal bezwietrznej aurze (2 m/s) plażowanie w Jastrzębiej Górze to czysta przyjemność. Bałtyk ogrzał się do 18°C, co gwarantuje komfortowe warunki do pływania. Należy jednak pamiętać, że sytuacja nad morzem bywa bardzo dynamiczna i może zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin. Złotą zasadą bezpiecznego wypoczynku jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników WOPR oraz stałe kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku. Pojawienie się czerwonej flagi oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

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