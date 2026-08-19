Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Spokojna woda i minimalny wiatr stwarzają bezpieczne warunki do rekreacji na całym lokalnym wybrzeżu. Mimo rześkiego powietrza, temperatura wody w Bałtyku utrzymuje się na stałym, stabilnym poziomie. Na żadnym z kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że możecie bez przeszkód korzystać z uroków morza. Oto szczegółowy wykaz otwartych plaż we Władysławowie oraz sąsiednim Chłapowie:

Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Najcieplejsze miejsce w zestawieniu. Temperatura powietrza wynosi tu 20°C , a wody 18°C . Słaby wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje gładką taflę wody.

Najcieplejsze miejsce w zestawieniu. Temperatura powietrza wynosi tu , a wody . Słaby wiatr o prędkości gwarantuje gładką taflę wody. Władysławowo, wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza i wody wynosi równe 18°C . Wiatr jest znikomy i osiąga zaledwie 1 m/s .

Temperatura powietrza i wody wynosi równe . Wiatr jest znikomy i osiąga zaledwie . Władysławowo, wejście na plażę nr 4: Termometry wskazują 18°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s , co zapewnia bardzo spokojne warunki.

Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Wiatr wieje z prędkością , co zapewnia bardzo spokojne warunki. Władysławowo, wejście na plażę nr 6: Temperatura powietrza to 18°C , woda ma 18°C , a prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s .

Temperatura powietrza to , woda ma , a prędkość wiatru wynosi zaledwie . Władysławowo, wejście na plażę nr 9: Podobnie jak na większości plaż, temperatura powietrza oraz wody wynosi 18°C , a wiatr to łagodne 1 m/s .

Podobnie jak na większości plaż, temperatura powietrza oraz wody wynosi , a wiatr to łagodne . Chłapowo, wejście na plażę nr 12: Bardzo przyjemne warunki z temperaturą powietrza na poziomie 19°C i wody wynoszącą 18°C . Wiatr wieje z prędkością 1 m/s .

Bardzo przyjemne warunki z temperaturą powietrza na poziomie i wody wynoszącą . Wiatr wieje z prędkością . Chłapowo, wejście na plażę nr 14 (dane z 18 sierpnia): Powietrze ma tu temperaturę 17°C, natomiast woda również osiąga 17°C. Wiatr jest łagodny i wynosi 2 m/s.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia kąpielisk – na żadnej z monitorowanych plaż we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne kontrole ratowników potwierdzają, że woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Możecie cieszyć się urlopem bez obaw o uciążliwe toksyny czy niebiesko-zielone kożuchy na wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż sierpniowe upały chwilowo ustąpiły miejsca chłodniejszemu frontowi, to stabilna temperatura wody na poziomie 17–18°C oraz wyjątkowo słaby wiatr (zaledwie 1–2 m/s) stwarzają idealne warunki do bezpiecznych kąpieli i spacerów brzegiem morza. Choć aura wydaje się spokojna, pamiętajcie o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze sprawdzajcie kolor flagi na wieży ratowniczej przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujcie się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

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