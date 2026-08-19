Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dzięki unikalnemu położeniu geograficznemu Rewy i obecności charakterystycznego Cypla Rewskiego, plażowicze mogą cieszyć się doskonałymi warunkami po obu stronach mierzei. 19 sierpnia obie plaże są całkowicie bezpieczne i otwarte, a brak czerwonych flag na masztach oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków morza. Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 17°C , natomiast woda ma wyjątkowo zachęcające 19°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s , co gwarantuje spokojną taflę wody. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 7 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny rutynowy pobór próbek zaplanowano właśnie na dziś, czyli 19 sierpnia.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda ma wyjątkowo zachęcające . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie , co gwarantuje spokojną taflę wody. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 7 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny rutynowy pobór próbek zaplanowano właśnie na dziś, czyli 19 sierpnia. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj również kąpielisko pozostaje otwarte dla wszystkich wypoczywających. Warunki termiczne są identyczne – temperatura powietrza to 17°C, a wody 19°C. Ruch powietrza jest jeszcze słabszy, osiągając zaledwie 1 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna i czysta (na podstawie oceny z 7 sierpnia, z zaplanowanym na dziś kolejnym badaniem).

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich wypoczywających w Rewie napływają doskonałe wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach nie odnotowano obecności sinic. Choć w ubiegłych tygodniach oraz na początku sierpnia turyści w niektórych sąsiednich kurortach nad Zatoką Pucką musieli mierzyć się z okresowymi zakazami kąpieli z przyczyn sanitarnych, w Rewie woda pozostaje całkowicie czysta i przejrzysta. Może to być świetna okazja do bezpiecznego korzystania z uroków tutejszych plaż, szczególnie wiedząc, jak szybko i nieprzewidywalnie potrafią rozwijać się zakwity w cieplejszych okresach lata.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa, 19 sierpnia, przynosi nieco chłodniejsze powietrze o temperaturze 17°C, jednak woda w Zatoce o temperaturze 19°C pozostaje wyjątkowo przyjemna. Choć aktualny wiatr na plażach jest znikomy (1-2 m/s), prognozy IMGW ostrzegają, że w ciągu dnia nad morzem mogą pojawić się silniejsze porywy wiatru dochodzące do 65 km/h oraz przelotny deszcz związany z przemieszczającym się frontem. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło dla kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

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