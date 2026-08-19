Sinice Krynica Morska. Czy w Krynicy Morskiej można się kąpać 19.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-19 10:10

Środowy poranek 19 sierpnia przynosi plażowiczom w Krynicy Morskiej bardzo dobre wiadomości – wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte i bezpieczne dla kąpiących się. Choć satelitarne zdjęcia z połowy miesiąca ujawniły pasma sinic dryfujące w Zatoce Gdańskiej, to prądy i słaby wiatr oszczędziły tutejszy brzeg. Przy umiarkowanych temperaturach i spokojnej aurze warunki nad wodą wciąż sprzyjają letniemu wypoczynkowi.

Biała flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży. O bezpiecznej kąpieli w Krynicy Morskiej informuje Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Krynica Morska. Czy w Krynicy Morskiej można się kąpać 19.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop na Mierzei Wiślanej, mamy doskonałe informacje. Wszystkie cztery oficjalne plaże w Krynicy Morskiej są w pełni bezpieczne, a ratownicy nie wywiesili czerwonych flag. Oznacza to, że wejście do wody jest dozwolone. Oto szczegółowy wykaz warunków panujących na poszczególnych kąpieliskach:

  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda ma przyjemne 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje spokojną taflę wody.
  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Tutaj również zanotujemy 17°C w powietrzu i 19°C w wodzie. Wiatr o sile 2 m/s nie powoduje silnego falowania.
  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Słupek rtęci pokazuje 16°C, podczas gdy temperatura wody wynosi 19°C. Warunki wiatrowe są stabilne (2 m/s).
  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Warunki na tym kąpielisku to 17°C powietrza, 19°C wody oraz lekki zefir o prędkości 2 m/s.

Woda we wszystkich tych punktach jest cieplejsza niż powietrze, co może skłonić wielu wczasowiczów do dłuższego pluskania się w morzu.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Temat sinic co roku elektryzuje turystów planujących wypoczynek nad Bałtykiem. Mamy jednak bardzo dobre wiadomości: na monitorowanych kąpieliskach w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne analizy i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Choć w połowie sierpnia satelity wykryły pasma cyjanobakterii w głębi Zatoki Gdańskiej, to prądy morskie nie zepchnęły ich na tutejsze plaże. Zgodnie z najnowszymi komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, całe wybrzeże Krynicy Morskiej pozostaje wolne od tego uciążliwego problemu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki nad morzem są wyjątkowo stabilne. Przy bardzo słabym wietrze o prędkości 2 m/s woda jest spokojna, co minimalizuje ryzyko powstawania niebezpiecznych prądów wstecznych. Temperatura powietrza oscylująca w granicach 16-17°C może wydawać się nieco rześka, jednak woda o temperaturze 19°C wciąż zachęca do aktywności. Pamiętajmy, że sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz sprawdzanie barwy wywieszonej na maszcie flagi – biała zaprasza do wody, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli.

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