Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Warunki na plażach w Łebie są dziś bardzo korzystne dla tych, którzy planują spędzić czas nad wodą. Co ciekawe, temperatura wody w Bałtyku wynosi obecnie 19°C i jest wyższa od temperatury powietrza, która oscyluje wokół 18°C. Przy bardzo słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s, na kąpieliskach panuje spokój. Wszystkie plaże są strzeżone i w pełni dostępne:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie – woda przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena z 13 sierpnia), brak czerwonej flagi, temperatura wody 19°C, powietrza 18°C.

– woda przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena z 13 sierpnia), brak czerwonej flagi, temperatura wody 19°C, powietrza 18°C. Kąpielisko przy plaży 'B' w Łebie – parametry są identyczne, woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi.

– parametry są identyczne, woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi. Kąpielisko przy plaży C w Łebie – bezpieczna i otwarta strefa, woda czysta (badanie z 13 sierpnia), a słaby wiatr gwarantuje brak wysokich fal przy brzegu.

Poranne pomiary z 19 sierpnia 2026 roku potwierdzają, że warunki w pasie przybrzeżnym są bardzo spokojne. Warto jednak pamiętać, że pogoda nad otwartym morzem potrafi szybko się zmieniać.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich wczasowiczów napływają doskonałe informacje – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody przeprowadzone przez służby sanitarne 13 sierpnia potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a sprzyjające prądy i brak długotrwałych upałów w ostatnich dniach skutecznie zapobiegają zakwitowi tych niebezpiecznych bakterii. Można więc bezpiecznie korzystać z wody na plażach A, B oraz C bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości żołądkowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem temperatury powietrza na poziomie 18°C oraz wody wynoszącej 19°C. Choć rano wiatr przy brzegu był bardzo słaby (2 m/s), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na dziś ostrzeżenie przed silniejszym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego, który po południu może wzrosnąć do 5–6, a w porywach nawet do 7 w skali Beauforta, przynosząc przelotne opady i lokalne burze. Dlatego złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników i obserwowanie koloru flagi na wieży. Jeśli warunki na morzu nagle ulegną pogorszeniu i zostanie wywieszona czerwona flaga, należy natychmiast wyjść z wody.

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