Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Chociaż pogoda w regionie bywa zmienna i synoptycy zapowiadają możliwość wystąpienia mżawki, to stan wody w Sopocie zachęca do wejścia do Bałtyku. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że kąpiel jest w pełni bezpieczna. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, które czekają dziś na plażowiczów:

Sopot - 13-17 : Temperatura wody i powietrza wynosi 19°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

: Temperatura wody i powietrza wynosi 19°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe I : Warunki są identyczne – woda i powietrze mają po 19°C, przy wietrze 3 m/s. Kąpielisko jest w pełni otwarte.

: Warunki są identyczne – woda i powietrze mają po 19°C, przy wietrze 3 m/s. Kąpielisko jest w pełni otwarte. Sopot - Łazienki Południowe II : Przyjemne 19°C w wodzie oraz w powietrzu, z wiatrem o sile 3 m/s, gwarantuje spokojny relaks.

: Przyjemne 19°C w wodzie oraz w powietrzu, z wiatrem o sile 3 m/s, gwarantuje spokojny relaks. Sopot-32A-33 : Bezpieczne miejsce do rekreacji z wodą o temperaturze 19°C i lekkim powiewem wiatru (3 m/s).

: Bezpieczne miejsce do rekreacji z wodą o temperaturze 19°C i lekkim powiewem wiatru (3 m/s). Sopot-K22 : Kolejna lokalizacja gwarantująca bezpieczną kąpiel. Temperatura wody i powietrza to stabilne 19°C, wiatr 3 m/s.

: Kolejna lokalizacja gwarantująca bezpieczną kąpiel. Temperatura wody i powietrza to stabilne 19°C, wiatr 3 m/s. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Ostatni z sopockich punktów również zaprasza z temperaturą wody 19°C, powietrza 19°C i wiatrem o sile 3 m/s.

Warto zauważyć, że stabilna sytuacja to efekt sprzyjających prądów, które na bieżąco oczyszczają sopocki brzeg.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic spędza sen z powiek wielu wczasowiczom nad Bałtykiem, zwłaszcza że w cieplejsze dni te toksyczne bakterie potrafią błyskawicznie opanować lokalne wody. Na szczęście mamy świetne wiadomości: oficjalny monitoring Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie wykazuje obecnie obecności sinic na żadnym z sopockich kąpielisk. Sytuacja na całym pomorskim wybrzeżu ustabilizowała się po wcześniejszych problemach w innych częściach regionu, dzięki czemu w Sopocie możemy cieszyć się czystą i bezpieczną wodą bez obaw o uciążliwe podrażnienia skóry czy dolegliwości żołądkowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa w Sopocie przynosi umiarkowane temperatury – zarówno woda, jak i powietrze osiągnęły dziś przyjemne 19°C. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s nie generuje wysokich fal, co ułatwia bezpieczną kąpiel. Pamiętajmy jednak, że choć dzisiejsze prognozy wskazują na spokojną aurę, pogoda nad morzem potrafi zmienić się bardzo dynamicznie. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest stała obserwacja koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń Sopockiego WOPR. Nawet przy idealnej temperaturze wody, nagły wzrost siły wiatru lub niespodziewana zmiana prądów mogą wpłynąć na bezpieczeństwo kąpieli.

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