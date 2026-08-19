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Gdzie można się kąpać w Jastarni? Lista otwartych plaż
Dla wszystkich, którzy planują dziś orzeźwiającą kąpiel, dostępne są dwa w pełni bezpieczne kąpieliska, na których woda została oceniona jako zdatna do użytku:
- Kąpielisko Jastarnia Leśna – temperatura powietrza wynosi tu 21°C, temperatura wody to rześkie 17°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.
- Kąpielisko Jastarnia Ogrodowa – parametry pogodowe są identyczne (powietrze 21°C, woda 17°C, wiatr 4 m/s), a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeszkód do kąpieli.
Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Jastarni
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na pozostałych dwóch plażach. Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego wprowadzono tam bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Powodem jest skażenie bakteriologiczne, a konkretnie wykrycie przekroczenia norm bakterii Escherichia coli. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie stwarza wysokie ryzyko dolegliwości układu pokarmowego i infekcji. Czerwone flagi powiewają na następujących kąpieliskach:
- Kąpielisko Jastarnia Nadmorska-Plażowa – zamknięte z powodu skażenia bakteriologicznego. Warunki pogodowe na plaży: powietrze 21°C, woda 17°C, wiatr 4 m/s.
- Kąpielisko Jastarnia Zdrojowa – zamknięte z powodu skażenia bakteriologicznego. Warunki pogodowe na plaży: powietrze 21°C, woda 17°C, wiatr 4 m/s.
Sinice w Jastarni? Sprawdzamy sytuację
Dla osób obawiających się uciążliwych organizmów pojawia się dobra wiadomość. Na monitorowanych kąpieliskach w Jastarni nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Choć te mikroorganizmy potrafią niespodziewanie zepsuć urlop, a na początku sierpnia doprowadziły do okresowego zamknięcia m.in. plaży Jastarnia Leśna, to aktualne analizy wody potwierdzają, że pod tym względem bałtycka woda jest czysta i bezpieczna. Jedynym powodem wywieszenia czerwonych flag w mieście pozostaje lokalne skażenie bakteryjne.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując dzisiejsze warunki, pogoda w Jastarni dopisuje: temperatura powietrza to stabilne 21°C, woda ma rześkie 17°C, a umiarkowany wiatr o sile 4 m/s zapewnia miłe chłodzenie. Planując wypoczynek, należy jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratownika. Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli, którego ignorowanie zagraża zdrowiu lub życiu.