Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kuźnicy zapraszają

Dla osób spędzających urlop na Półwyspie Helskim mamy doskonałe informacje. Jedyne oficjalnie monitorowane kąpielisko w tej urokliwej miejscowości jest dziś w pełni dostępne dla odwiedzających. Warunki rano sprzyjają rekreacji, choć trzeba przygotować się na nieco chłodniejsze orzeźwienie w falach.

Kąpielisko Kuźnica Szkoła – OTWARTE. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne i jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, z kolei woda w Bałtyku ma obecnie 17°C. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s, co stwarza dobre warunki do wypoczynku przed nadejściem prognozowanego na popołudnie załamania pogody.

Sinice w Kuźnicy? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanym kąpielisku w Kuźnicy nie odnotowano obecności sinic. Badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej doskonałą jakość, dzięki czemu można bez przeszkód cieszyć się bezpieczną kąpielą w morzu bez ryzyka podrażnień skóry czy innych dolegliwości.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Kuźnicy przynosi umiarkowaną temperaturę powietrza sięgającą 21°C oraz orzeźwiający Bałtyk o temperaturze 17°C. Choć przy wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s warunki rano są stabilne, nie zapominajmy o ostrzeżeniach IMGW przed burzami i silniejszymi porywami wiatru zapowiadanymi na późniejsze godziny. Złota zasada każdego bezpiecznego plażowicza to stałe kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń i wskazówek ratowników WOPR. Pamiętajmy, że pogoda nad morzem potrafi zmienić się w mgnieniu oka, a zdrowie i życie są zawsze na pierwszym miejscu!

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