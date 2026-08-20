Nagła śmierć polskiego żołnierza. Grzegorz Stroński odszedł na wieczną wachtę

Spis treści Internauci żegnają zmarłego żołnierza z Dywizjonu Okrętów Wsparcia

W środę, 19 sierpnia 2026 roku, dowództwo Marynarki Wojennej RP poinformowało o stracie swojego żołnierza. Zmarł bosmanmat Grzegorz Stroński, służący w szeregach Dywizjonu Okrętów Wsparcia. Choć wojsko nie ujawniło szczegółowych przyczyn śmierci mundurowego, w oficjalnym komunikacie zaznaczono, że mężczyzna niespodziewanie odszedł na wieczną wachtę. Z opublikowanych materiałów wynika, że zmarły żołnierz był w młodym wieku. Zgodnie z przekazanymi informacjami, ceremonia pogrzebowa zaplanowana jest na czwartek, 20 sierpnia. Rozpocznie się o godzinie 13:30 na cmentarzu parafialnym zlokalizowanym w Starej Rumi. Wcześniej, o godzinie 12:30, w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi odprawiona zostanie msza święta żałobna, którą o 12:00 poprzedzi modlitwa różańcowa w przykościelnej kaplicy. Wojskowi pożegnali swojego kolegę życząc mu spokojnej wachty i kierując wyrazy współczucia do jego rodziny.

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Internauci żegnają zmarłego żołnierza z Dywizjonu Okrętów Wsparcia

Pod tragicznym komunikatem opublikowanym w sieci natychmiast zaroiło się od poruszających słów wsparcia dla rodziny zmarłego. Użytkownicy mediów społecznościowych masowo przesyłają kondolencje i dzielą się swoim żalem. Z wpisów wynika, że był to ceniony człowiek, a jego odejście wywołało ogromne zaskoczenie i smutek z powodu tak wczesnej śmierci.

My również dołączamy się do kondolencji i przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie oraz przyjaciołom zmarłego wojskowego.