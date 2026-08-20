Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Osoby planujące czwartkowy relaks nad Bałtykiem mają powody do radości. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach warunki są wprost idealne do bezpiecznej rekreacji. Nadmorska pogoda na Pomorzu ustabilizowała się po ostatnich upałach i gwałtownych zmianach temperatury.

Oto szczegółowy raport z jedynego oficjalnie monitorowanego kąpieliska w tej miejscowości:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: kąpielisko jest OTWARTE. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi dziś 17°C, a woda w Bałtyku ma zachęcające 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że na morzu panuje spokój i nie ma mowy o niebezpiecznych falach czy prądach wstecznych, które utrudniają dziś kąpiele w zachodniej części polskiego wybrzeża.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów przed wyjściem na plażę zadaje sobie kluczowe pytanie o obecność toksycznych zakwitów, które w upalne dni potrafią nagle zamknąć kąpieliska. Mamy jednak doskonałe wieści: na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w tym sezonie sprzyjają szybkiemu rozwojowi tych mikroorganizmów w cieplejszych wodach Zatoki Gdańskiej czy na śródlądowych jeziorach Pomorza, to otwarta plaża w Chałupach pozostaje całkowicie czysta i bezpieczna. Aktualne badania sanepidu potwierdzają, że jakość wody jest bez zarzutu, więc można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Chałupach przynosi optymalne warunki dla tych, którzy nie przepadają za męczącymi upałami. Przy temperaturze powietrza na poziomie 17°C i wodzie o temperaturze 18°C, popołudniowy odpoczynek na piasku przy minimalnym wietrze (3 m/s) będzie wyjątkowo spokojny. Synoptycy zapowiadają na dziś zachmurzenie z lokalnymi szansami na przejaśnienia.

Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego kluczem do bezpiecznego wypoczynku jest słuchanie ratowników pracujących na kąpielisku.

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