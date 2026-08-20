Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, mamy doskonałe informacje. Sytuacja na plażach w Stegnie jest znakomita, a sprzyjające prądy i brak silnego wiatru gwarantują bezpieczny relaks w morzu. Wszystkie oficjalne kąpieliska w kurorcie są otwarte dla wczasowiczów, a nad ich bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

Oto szczegółowe warunki panujące na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Stegna I (przy zejściu od ul. Lipowej): Woda jest przydatna do kąpieli (oficjalna ocena z 19 sierpnia). Temperatura powietrza oraz wody wynosi przyjemne 18°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s , dzięki czemu na morzu nie występują wysokie, niebezpieczne fale. Kąpielisko jest w pełni otwarte .

Woda jest (oficjalna ocena z 19 sierpnia). Temperatura powietrza oraz wody wynosi przyjemne . Wiatr wieje z łagodną prędkością , dzięki czemu na morzu nie występują wysokie, niebezpieczne fale. Kąpielisko jest w pełni . Kąpielisko Stegna II (przy zejściu od ul. Morskiej): Tutaj również panują identyczne, świetne warunki. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Odczyty wskazują temperaturę wody i powietrza na poziomie 18°C przy słabym wietrze o sile 4 m/s. Kąpielisko jest otwarte i zaprasza do bezpiecznej zabawy.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów obawia się nagłego zakwitu cyjanobakterii, które w upalne dni potrafią skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany nad Bałtykiem. Mamy jednak świetne wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie badania laboratoryjne jednoznacznie potwierdzają doskonałą jakość tutejszej wody. Służby sanitarne wskazują, że polskie plaże na Mierzei Wiślanej są obecnie wolne od tego problemu, co czyni Stegnę idealnym miejscem na beztroski wypoczynek nad wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Stegnie przynosi stabilne warunki atmosferyczne z temperaturą powietrza dochodzącą w ciągu dnia do 23°C i wodą o temperaturze 18°C. Choć zachmurzenie może być umiarkowane, indeks UV osiągnie poziom 5, co wymaga stosowania filtrów ochronnych. Pamiętajmy jednak, że aura nad morzem bywa kapryśna, a warunki mogą ulec zmianie w zaledwie kilka godzin. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku oraz stosowanie się do poleceń ratowników pełniących dyżur.

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