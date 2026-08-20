Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, są to doskonałe wiadomości. Obie monitorowane plaże w Rewie są otwarte i w pełni bezpieczne dla kąpiących się. Choć temperatura powietrza zachęca raczej do aktywnego spacerowania, to wyjątkowo spokojna woda i brak silnego wiatru sprzyjają rekreacji. Co ważne, trwające w regionie inwestycje związane z ochroną brzegów nie utrudniają dostępu do plaż. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 17°C , natomiast woda ma bardzo przyzwoite 19°C . Wiatr jest słaby, osiąga zaledwie 2 m/s .

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda ma bardzo przyzwoite . Wiatr jest słaby, osiąga zaledwie . Rewa od strony Zatoki Puckiej – to kąpielisko również pozostaje otwarte. Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 17°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s, co zapewnia bardzo spokojną taflę wody.

Warto pamiętać, że Rewa słynie ze specyficznego mikroklimatu i unikalnego Cypla Rewskiego, który naturalnie rozdziela wody obu zatok. Dzięki temu, nawet przy gorszej pogodzie, można tu znaleźć osłonięte od wiatru i fal miejsce do wypoczynku.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

W okresie letnim zakwity sinic bywają zmorą wielu nadmorskich kurortów, zmuszając sanepid do zamykania popularnych kąpielisk. Na szczęście w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic na żadnym z monitorowanych kąpielisk. Zarówno woda od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Podczas gdy sąsiednie plaże w Trójmieście czy na Półwyspie Helskim czasami zmagają się z tym problemem, Rewa na dzień 20 sierpnia pozostaje bezpieczną przystanią dla wczasowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Choć pogoda pod koniec sierpnia bywa kapryśna i przynosi chmury oraz przelotny deszcz, spokojne morze stwarza bezpieczne warunki do rekreacji. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza – zawsze warto zwracać uwagę na kolor flagi wywieszonej przez ratowników na kąpielisku oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Nawet przy spokojnej wodzie, to właśnie ratownicy na miejscu mają najbardziej aktualną wiedzę o bezpieczeństwie w danym momencie.

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