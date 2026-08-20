Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Spokojne morze i niemal bezwietrzna pogoda sprawiają, że dzisiejszy dzień jest idealny na relaks nad wodą. Prędkość wiatru na wszystkich plażach wynosi zaledwie 1 m/s, co oznacza brak uciążliwych fal i znakomite warunki do pływania. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk we Władysławowie i sąsiednim Chłapowie według najnowszego raportu z 20 sierpnia:

Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi 19°C , a wody 18°C . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Temperatura powietrza to 19°C , z kolei woda jest nieco chłodniejsza i mierzy 16°C . Kąpielisko jest otwarte.

Temperatura powietrza to , z kolei woda jest nieco chłodniejsza i mierzy . Kąpielisko jest otwarte. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Woda o temperaturze 18°C i powietrze o temperaturze 19°C gwarantują przyjemny pobyt. Brak przeciwwskazań do kąpieli.

Woda o temperaturze i powietrze o temperaturze gwarantują przyjemny pobyt. Brak przeciwwskazań do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Temperatura powietrza wynosi 19°C , wody 18°C . Stan wody został oceniony jako doskonały i bezpieczny.

Temperatura powietrza wynosi , wody . Stan wody został oceniony jako doskonały i bezpieczny. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Powietrze ma 19°C , woda 18°C . Kąpielisko pozostaje w pełni otwarte dla turystów.

Powietrze ma , woda . Kąpielisko pozostaje w pełni otwarte dla turystów. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Woda ma przyjemne 18°C , przy temperaturze otoczenia wynoszącej 19°C . Warunki zachęcają do rekreacji.

Woda ma przyjemne , przy temperaturze otoczenia wynoszącej . Warunki zachęcają do rekreacji. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 17°C. Kąpielisko jest bezpieczne i w pełni dostępne.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Jeśli obawiacie się zakwitu sinic, mamy bardzo dobre wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie i Chłapowie nie odnotowano obecności sinic, a woda na wszystkich plażach jest czysta i w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli. Choć w ostatnich dniach na Pomorzu pojawiały się lokalne ostrzeżenia i czasowo zamykano pojedyncze kąpieliska w innych rejonach (np. z powodu bakterii w pobliskiej Jastarni), to we Władysławowie sytuacja sanitarna jest bez zarzutu. Spokojny wiatr sprzyja utrzymaniu doskonałej jakości wody, dzięki czemu turyści mogą bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki we Władysławowie to idealny balans dla tych, którzy nie przepadają za męczącymi upałami. Temperatura powietrza utrzymuje się na stabilnym poziomie 19°C przy minimalnym wietrze o prędkości 1 m/s, co gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę morza. Temperatura wody waha się od 16°C do 18°C w zależności od konkretnego wejścia. Choć pogoda zachęca do wejścia do wody, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze sprawdzajmy kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Brak flagi lub flaga biała to zielone światło do kąpieli, jednak nagła zmiana warunków może to zmienić. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz najbliższych.

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