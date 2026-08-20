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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają
Ratownicy nie mieli dziś powodów do wywieszania czerwonych flag – na każdym z monitorowanych punktów kąpielowych panują bezpieczne warunki do wejścia do wody. Co ciekawe, mimo że synoptycy zapowiadali porywisty wiatr nad samym Bałtykiem, w osłoniętych strefach Krynicy Morskiej odnotowano zaledwie delikatny zefirek. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których możecie dziś bezpiecznie wypoczywać:
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1 – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 1 m/s.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2 – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 1 m/s.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 1 m/s.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 1 m/s.
Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację
Chociaż w połowie sierpnia satelity i badacze rejestrowali smugi sinic na otwartych wodach Bałtyku oraz w głębi Zatoki Gdańskiej, mamy świetne wieści dla osób przebywających na Mierzei Wiślanej. Oficjalne raporty sanitarne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie zdatna do bezpiecznej kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsze warunki pogodowe mogą zaskakiwać – woda o temperaturze 19°C jest cieplejsza niż powietrze, które wynosi 16°C. Choć zachęca to do zanurzenia się w falach, pamiętajmy, że pod koniec sierpnia pogoda nad morzem bywa zdradliwa, a przechodzące fronty atmosferyczne mogą szybko zmienić sytuację. Złota zasada plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy. Biała flaga to zielone światło do bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – niezależnie od tego, jak kusząco wygląda morze.