Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Ratownicy nie mieli dziś powodów do wywieszania czerwonych flag – na każdym z monitorowanych punktów kąpielowych panują bezpieczne warunki do wejścia do wody. Co ciekawe, mimo że synoptycy zapowiadali porywisty wiatr nad samym Bałtykiem, w osłoniętych strefach Krynicy Morskiej odnotowano zaledwie delikatny zefirek. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których możecie dziś bezpiecznie wypoczywać:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1 – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 16°C , temperatura wody: 19°C , prędkość wiatru: 1 m/s .

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2 – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 16°C , temperatura wody: 19°C , prędkość wiatru: 1 m/s .

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 16°C , temperatura wody: 19°C , prędkość wiatru: 1 m/s .

– woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , prędkość wiatru: . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 19°C, prędkość wiatru: 1 m/s.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Chociaż w połowie sierpnia satelity i badacze rejestrowali smugi sinic na otwartych wodach Bałtyku oraz w głębi Zatoki Gdańskiej, mamy świetne wieści dla osób przebywających na Mierzei Wiślanej. Oficjalne raporty sanitarne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie zdatna do bezpiecznej kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe mogą zaskakiwać – woda o temperaturze 19°C jest cieplejsza niż powietrze, które wynosi 16°C. Choć zachęca to do zanurzenia się w falach, pamiętajmy, że pod koniec sierpnia pogoda nad morzem bywa zdradliwa, a przechodzące fronty atmosferyczne mogą szybko zmienić sytuację. Złota zasada plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy. Biała flaga to zielone światło do bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – niezależnie od tego, jak kusząco wygląda morze.

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