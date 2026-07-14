Sinice Rowy. Czy w Rowach można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Aura w pełni sprzyja letnim kąpielom i rekreacji. Na plażach zachodnich i wschodnich w Rowach panują stabilne i przyjazne warunki, a ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag na żadnym z nadzorowanych odcinków. Woda we wszystkich punktach jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdzają ostatnie kontrole sanitarne. Dodatkowym atutem jest umiarkowany wiatr, który nie powoduje wysokich i niebezpiecznych fal. Oto jak przedstawia się sytuacja na poszczególnych plażach:

Rowy Wschód Słowińskie I: Przyjemne 19°C w cieniu i woda o temperaturze 18°C . Wiatr wieje z prędkością 4 m/s , gwarantując orzeźwienie bez silnego falowania.

Przyjemne w cieniu i woda o temperaturze . Wiatr wieje z prędkością , gwarantując orzeźwienie bez silnego falowania. Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne temperatury powietrza i wody (odpowiednio 19°C i 18°C ), przy nieco mocniejszym, lecz wciąż łagodnym wietrze osiągającym 5 m/s .

Identyczne temperatury powietrza i wody (odpowiednio i ), przy nieco mocniejszym, lecz wciąż łagodnym wietrze osiągającym . Rowy Zachód Apator: Nieco cieplej na brzegu, bo aż 20°C w powietrzu. Temperatura wody to 18°C , a niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 3 m/s ) stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi.

Nieco cieplej na brzegu, bo aż w powietrzu. Temperatura wody to , a niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie ) stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi. Rowy Zachód Centralne: Termometry wskazują przyjemne 20°C na piasku, a woda ma 18°C . Lekka bryza o prędkości 4 m/s sprzyja rekreacji.

Termometry wskazują przyjemne na piasku, a woda ma . Lekka bryza o prędkości sprzyja rekreacji. Rowy Zachód Domki Letniskowe: Na plażowiczów czeka 20°C w powietrzu i nieco chłodniejsza woda o temperaturze 17°C . Prędkość wiatru wynosi tu 4 m/s .

Na plażowiczów czeka w powietrzu i nieco chłodniejsza woda o temperaturze . Prędkość wiatru wynosi tu . Rowy Zachód Radomsko: Stabilne 20°C w cieniu, z wodą o temperaturze 17°C i wiatrem o sile 4 m/s .

Stabilne w cieniu, z wodą o temperaturze i wiatrem o sile . Rowy Zachód Słoneczko: Wyjątkowo spokojny zakątek z wiatrem zaledwie 3 m/s, temperaturą powietrza 20°C oraz wodą nagrzaną do 18°C.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów, które w sezonie letnim potrafią pokrzyżować plany urlopowiczów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy próbek wody oraz bieżące obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest przejrzysta, bezpieczna i w pełni przydatna do kąpieli. Bez przeszkód można więc korzystać z uroków bałtyckiej wody na całej długości tutejszego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień to fantastyczny czas na plażowanie w Rowach. Z temperaturami powietrza oscylującymi wokół 19-20°C, wodą o temperaturze 17-18°C i łagodnym wiatrem w przedziale 3-5 m/s, warunki są wręcz wymarzone do rekreacji i bezpiecznych kąpieli. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności. Nawet przy tak doskonałych parametrach i braku czerwonych flag, zawsze należy stosować się do złotej zasady plażowicza: kąpmy się wyłącznie w miejscach strzeżonych, na bieżąco obserwujmy komunikaty wywieszane przez ratowników i bezwzględnie słuchajmy ich poleceń. Bezpiecznego wypoczynku!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie