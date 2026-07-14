Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie i Chłapowie dziś zamknięte

Choć niebo nad polskim morzem zachęca do plażowania, to o orzeźwiającej kąpieli w falach Bałtyku należy dzisiaj zapomnieć. Ratownicy na wszystkich strzeżonych plażach w rejonie wywiesili czerwone flagi. Choć lokalny wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s, to morze wciąż jest niezwykle wzburzone po przejściu potężnego sztormu z ubiegłego tygodnia. Zjawisko to, znane jako „martwa fala”, generuje wysokie fale i skrajnie niebezpieczne prądy wsteczne, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia kąpiących się.

Oto szczegółowy podział zamkniętych kąpielisk ze względu na powód wywieszenia czerwonej flagi:

Zakaz kąpieli z powodu wysokiej fali i niebezpiecznych prądów wstecznych

Władysławowo – wejście na plażę nr 10: temperatura powietrza 20°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s.

temperatura powietrza 20°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 3 odcinek Półwysep Helski: temperatura powietrza 15°C, temperatura wody 17°C, wiatr 3 m/s.

temperatura powietrza 15°C, temperatura wody 17°C, wiatr 3 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: temperatura powietrza 20°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s.

temperatura powietrza 20°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: temperatura powietrza 20°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s.

temperatura powietrza 20°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: temperatura powietrza 20°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s.

temperatura powietrza 20°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.

temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 16°C, wiatr 3 m/s.

Należy bezwzględnie pamiętać, że lekceważenie czerwonej flagi i wchodzenie do wody w takich warunkach grozi porwaniem przez silny prąd wsteczny. Nawet znakomici pływacy nie mają szans w starciu z tak potężnym żywiołem.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów wody. Oficjalne analizy próbek pobranych przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda we wszystkich kąpieliskach we Władysławowie i Chłapowie jest w pełni przydatna do kąpieli. Na żadnym z monitorowanych odcinków plaży nie odnotowano obecności sinic, a ostatnie badania mikrobiologiczne wykluczyły jakiekolwiek zanieczyszczenia organiczne. Gdy tylko opadną wysokie fale, plażowicze będą mogli bezpiecznie i bez obaw wracać do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wtorek przynosi zróżnicowane temperatury powietrza – od 15°C na plaży nr 3 na Półwyspie Helskim, przez 18°C w Chłapowie, aż po przyjemne 20°C na pozostałych kąpieliskach we Władysławowie. Temperatura wody waha się od orzeźwiających 16°C do 18°C, co jest typowym zjawiskiem gwałtownego ochłodzenia po przejściu chłodniejszego frontu i sztormowych wiatrów. Złota zasada bezpiecznego plażowania na dziś: czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli słońce świeci, a wiatr wydaje się łagodny, pod powierzchnią kryje się śmiertelne niebezpieczeństwo. Zawsze należy stosować się do poleceń ratowników pracujących na plaży i dbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich najbliższych.

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