Sinice Krynica Morska. Czy w Krynicy Morskiej można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Po niedawnych anomaliach pogodowych i niszczycielskim sztormie, który mocno doświadczył polskie wybrzeże, warunki w Krynicy Morskiej powróciły do normy. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeszkód do bezpiecznej kąpieli, a na wszystkich stanowiskach nie ma czerwonych flag. Oznacza to, że plaże są w pełni dostępne dla wczasowiczów. Ze względu na niedawne przejście cyklonu i gwałtowne tąpnięcie temperatur morza, wejście do wody może jednak wymagać od nas sporej odporności na chłód.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk oraz panujących na nich warunków (stan na 14 lipca 2026 roku):

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 13 lipca), temperatura powietrza wynosi 18°C , a temperatura wody to chłodne 17°C . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie 3 m/s .

woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 13 lipca), temperatura powietrza wynosi , a temperatura wody to chłodne . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: parametry są identyczne – woda zdatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 18°C , wody 17°C , przy spokojnym wietrze o sile 3 m/s .

parametry są identyczne – woda zdatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi , wody , przy spokojnym wietrze o sile . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: zaprasza plażowiczów z bezpieczną, przebadaną wodą. Temperatura powietrza to 18°C , wody 17°C , a wiatr wieje z prędkością 3 m/s .

zaprasza plażowiczów z bezpieczną, przebadaną wodą. Temperatura powietrza to , wody , a wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: to czwarte monitorowane kąpielisko również odnotowuje świetne i stabilne warunki bezpieczeństwa – powietrze ma 18°C, woda 17°C, a wiatr osiąga 3 m/s.

Warto zauważyć, że choć wiatr ustał do niemal bezwietrznej aury, to niska temperatura wody (17°C) jest bezpośrednim skutkiem niedawnych zawirowań sztormowych i odpływu cieplejszych warstw powierzchniowych wody w głąb morza.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania czystości wody przeprowadzone przez służby sanitarne 13 lipca potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli na wszystkich czterech stanowiskach. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 21 lipca, więc obecnie można bez przeszkód i obaw o zdrowie korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Krynicy Morskiej sprzyja spacerom i umiarkowanemu wypoczynkowi – przy temperaturze powietrza 18°C i bardzo słabym wietrze o prędkości 3 m/s odczucie chłodu jest minimalne, choć do pełnego upału jeszcze daleko. Pamiętajmy jednak, że choć dzisiaj warunki są stabilne, sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest uważne obserwowanie masztu ratowniczego na plaży – brak flagi oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast flaga czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze stosujmy się do poleceń ratowników WOPR, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo na miejscu.

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