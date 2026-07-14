Jadł w drogich restauracjach za darmo. 39-letni oszust w końcu usłyszał wyrok

Uczta w Lęborku za ponad 400 zł. Oszust próbował zmylić mundurowych

W środę, 8 lipca, późnym wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie z jednej z restauracji w Lęborku. Klient zamówił słodkości, alkohol oraz napoje, a po zakończonym posiłku odmówił zapłaty rachunku przekraczającego 400 zł. Gdy na miejsce przyjechali funkcjonariusze, „podchmielony” mężczyzna podał im nieprawdziwe dane osobowe, próbując uniknąć odpowiedzialności.

Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do komendy, gdzie ustalili jego prawdziwą tożsamość. Okazało się, że jest nim 39-letni obywatel Szwecji polskiego pochodzenia, który nie posiada stałego miejsca zamieszkania. Dalsze sprawdzenia wykazały, że podobnych przypadków miał na swoim koncie znacznie więcej.

Długa lista darmowych posiłków. 39-latek z szybkim wyrokiem sądu

Śledczy ustalili, że w ostatnich miesiącach 39-latek wielokrotnie stosował ten sam schemat. Zamawiał posiłki i napoje w restauracjach oraz hotelach, po czym opuszczał lokale bez uregulowania rachunku. Do takich zdarzeń dochodziło m.in. w Warszawie, Legnicy, Poznaniu, Świnoujściu, Międzyzdrojach i Ustce. Za część tych oszustw był już wcześniej karany.

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Lęborku w trybie przyspieszonym. Za wyłudzenie posiłku oraz podanie policjantom fałszywych danych 39-latek został skazany na 15 dni aresztu. Sąd nakazał mu również zwrot pieniędzy za jedzenie i napoje, których wcześniej nie opłacił.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie