Mapa kleszczy w Polsce. Plaga wędruje po całej Polsce

Gdzie jest najwięcej zakażonych kleszczy? To pytanie co rusz zadają sobie Polacy latem, gdy sezon na kleszcze trwa w pełni. Tak naprawdę kleszcze znajdują się wszędzie, lecz w niektórych miejscach jest ich więcej, a w innych mniej. Portal ciemnastronawiosny.pl udostępnia co roku mapę kleszczy, dzięki której można zaobserwować, gdzie zgłoszeń od internautów jest najwięcej oraz można samodzielnie zgłosić obecność kleszcza w danej lokalizacji. Aktualną mapę załączamy poniżej.

Autor: ciemnastronawiosny.p/ Materiały prasowe Mapa kleszczy 2026 Mapa kleszczy 2026

Kleszcze atakują Polaków

Sytuacja związana z ukąszeniami kleszczy nie jest żartem - według danych NIZP PZH, do końca maja 2026 r. w Polsce odnotowano już 7448 przypadków boreliozy! W 2025 roku natomiast odnotowano 48 725 przypadków boreliozy i było to o ok. 63 proc. więcej niż w 2024 r. Obecne statystyki nie napawają więc optymizmem.

Czy borelioza jest wyleczalna?

Borelioza jest w większości przypadków wyleczalna, szczególnie jeśli zostanie rozpoznana wcześnie i odpowiednio leczona antybiotykami. Jeśli więc podejrzewasz boreliozę po ukąszeniu przez kleszcza, ważne jest, aby zgłosić się do lekarza. W przypadku pojawienia się rumienia wędrującego rozpoznanie stawia się na podstawie obrazu klinicznego i leczenie rozpoczyna się bez czekania na wyniki badań krwi.

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Nowy groźny gatunek kleszcza w Polsce. Pojawił się w tych miejscowościach [LISTA]

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Rumień wędrujący po kleszczu - co to?

Rumień wędrujący to charakterystyczna zmiana skórna, która jest najwcześniejszym i najbardziej typowym objawem boreliozy. Pojawia się po ukąszeniu przez zakażonego kleszcza. Rumień wędrujący najczęściej:

pojawia się po 3–30 dniach od ukąszenia (średnio po 7–14 dniach),

stopniowo powiększa się, zwykle osiągając średnicę ponad 5 cm,

ma czerwoną obwódkę, a jego środek może być jaśniejszy,

zwykle nie boli i nie swędzi, choć u niektórych osób może powodować niewielki świąd lub uczucie ciepła.