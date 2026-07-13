Sinice Mechelinki. Czy w Mechelinkach można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Po ostatnich porywistych wiatrach, które wymusiły wzmożoną czujność służb porządkowych i kontrole w nadmorskich kurortach, aura w pasie nadmorskim wreszcie się ustabilizowała. Na kąpielisku w Mechelinkach powiewa dziś biała flaga, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone.

Oto szczegółowe warunki, jakie czekają na plażowiczów w dniu 13 lipca:

Stan wody: woda jest oficjalnie przydatna do kąpieli (ocena sanitarna z dnia 12 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca).

woda jest oficjalnie (ocena sanitarna z dnia 12 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca). Temperatura powietrza: wynosi 18°C .

wynosi . Temperatura wody: wynosi 18°C .

wynosi . Prędkość wiatru: zaledwie 2 m/s, co oznacza bardzo spokojną aurę, brak silnych porywów i niemal płaską taflę wody.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk napływają doskonałe wiadomości – na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspektorów sanitarnych, potwierdza pełne bezpieczeństwo pod tym względem. Woda w Zatoce Puckiej na tym obszarze jest czysta i w pełni zdatna do bezpiecznej rekreacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mechelinkach są stabilne, choć umiarkowane pod względem temperatury. Przy 18°C w powietrzu i wodzie o tej samej temperaturze, a także bardzo słabym wietrze (2 m/s), plażowanie będzie przyjemne głównie dla osób preferujących aktywny wypoczynek lub orzeźwiające kąpiele. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą to nasz wspólny priorytet!

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