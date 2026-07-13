Sinice Gdańsk. Czy w Gdańsku można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż

Dobra wiadomość dla tych, którzy mimo chłodniejszego powiewu wiatru chcą zanurzyć się w Bałtyku. W niektórych rejonach Gdańska, dzięki bardziej osłoniętej linii brzegowej i łagodniejszym warunkom lokalnym, kąpiel jest dziś w pełni bezpieczna. Ratownicy zezwalają na wejście do wody na następujących kąpieliskach:

Gdańsk Jelitkowo – temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 18°C. Wiatr jest słaby, wieje z prędkością zaledwie 2 m/s.

– temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 18°C. Wiatr jest słaby, wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Gdańsk Stogi – tu również odnotowano przyjemne 18°C w powietrzu i 18°C w wodzie, przy łagodnym wietrze osiągającym 2 m/s.

– tu również odnotowano przyjemne 18°C w powietrzu i 18°C w wodzie, przy łagodnym wietrze osiągającym 2 m/s. Piastowska Gdańsk Jelitkowo – bliźniacze warunki jak w Jelitkowie: powietrze i woda mają po 18°C, a prędkość wiatru wynosi 2 m/s.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku

Sztormowa aura, która niedawno nawiedziła polskie wybrzeże, pozostawiła po sobie pamiątkę w postaci silnego falowania i niebezpiecznych, niewidocznych z brzegu prądów wstecznych. Ze względów bezpieczeństwa na masztach powiewają tam czerwone flagi. Wprowadzono całkowity zakaz kąpieli na poniższych kąpieliskach:

Zamknięte z powodu wysokiej fali i silnych prądów wstecznych:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s. Gdańsk Orle – temperatura powietrza: 15°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 15°C, temperatura wody: 16°C, wiatr: 5 m/s. Gdańsk Sobieszewo – temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s. Gdańsk Świbno – temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s. Hallera Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s.

– temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s. Molo Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 19°C, wiatr: 5 m/s.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy planują spędzić czas nad wodą. Na gdańskich kąpieliskach nie odnotowano zakwitu sinic. Wszystkie oficjalne kontrole sanitarne potwierdzają, że woda pod względem mikrobiologicznym jest całkowicie bezpieczna i przydatna do kąpieli. Czerwone flagi na niektórych plażach są wywieszone wyłącznie z powodów hydrometeorologicznych, a nie biologicznego zanieczyszczenia morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż powoli wracają do nas wyższe temperatury, woda w Bałtyku po ostatnich wietrznych dniach uległa wyraźnemu schłodzeniu. Obecnie jej temperatura w Gdańsku waha się od 16°C do 19°C, co dla wielu może być dość rześką propozycją. Temperatura powietrza oscyluje w granicach 15-18°C. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: bezwzględnie przestrzegaj koloru flagi na kąpielisku i słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – nawet jeśli wydaje nam się, że poradzimy sobie z falami, prądy wsteczne potrafią być śmiertelnie niebezpieczne.

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