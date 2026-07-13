Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Stegnie dziś zamknięte

Planujący dzisiejszy relaks w wodzie będą musieli zmienić plany. Z powodu skrajnie niebezpiecznych warunków na obu plażach w gminie Stegna ratownicy podjęli decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu kąpieli. Główną przyczyną są wysokie fale oraz wyjątkowo groźne prądy wsteczne, które są bezpośrednim następstwem niedawnego sztormu.

Oto szczegółowy podgląd sytuacji na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko Stegna I: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Powód: fale przekraczające 70 cm oraz silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w Bałtyku ma 17°C przy wietrze o prędkości 6 m/s.

(czerwona flaga). Powód: fale przekraczające 70 cm oraz silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w Bałtyku ma 17°C przy wietrze o prędkości 6 m/s. Kąpielisko Stegna II: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Powód: fale powyżej 70 cm i groźne prądy wsteczne. Warunki termiczne są identyczne: temperatura powietrza 16°C, wody 17°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

Niedawny wiatr o sile huraganu i wysokie fale dosłownie przemieszały warstwy wody w morzu, co tłumaczy nagły spadek temperatury Bałtyku w wielu kurortach. Prądy wsteczne (strugowe) to niewidzialne i śmiertelnie niebezpieczne zjawisko – potrafią w ułamku sekundy wciągnąć nawet doświadczonego pływaka w głąb morza, dlatego kategorycznie należy przestrzegać zakazu kąpieli.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści w kwestii czystości wody pod kątem biologicznym. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badanie próbek wody przeprowadzone 7 lipca potwierdziło, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne zaplanowano na 17 lipca. Jedyną przeszkodą dla plażowiczów pozostają więc dziś niebezpieczne prądy oraz wysokie fale, a nienaganny stan sanitarny morza.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Stegnie nie rozpieszcza miłośników upałów – przy temperaturze powietrza wynoszącej 16°C i wietrze 6 m/s, odczuwalny chłód może zniechęcać nawet do spacerów po brzegu. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu morze wydaje się spokojne, prądy wsteczne działają pod powierzchnią. Zawsze bezdyskusyjnie słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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