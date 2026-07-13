Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-13 11:22

Choć gwałtowny sztorm wywołany przez cyklon Ulf powoli słabnie, jego niebezpieczne skutki wciąż paraliżują letni wypoczynek na Pomorzu. 13 lipca we Władysławowie oraz sąsiednim Chłapowie wszystkie strzeżone plaże pozostają całkowicie zamknięte dla kąpiących się. Czerwone flagi łopoczą na wietrze, ostrzegając turystów przed potężnym i nieprzewidywalnym żywiołem.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem. O zakazie kąpieli we Władysławowie przeczytasz w Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie dziś zamknięte

Planujący poniedziałkowy relaks w wodzie muszą zmienić swoje plany. Wszystkie monitorowane plaże w gminie Władysławowo zostały objęte całkowitym zakazem kąpieli. Jest to bezpośrednie pokłosie silnego sztormu z ostatnich dni, który niszczył infrastrukturę i zmywał plaże. Mimo słabszego wiatru na lądzie, cofka i wysokie, zdradliwe fale stanowią śmiertelne zagrożenie.

Poniżej przedstawiono szczegółową listę kąpielisk zamkniętych z powodu wysokiej fali:

  • Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s.
  • Władysławowo, wejście na plażę nr 4: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s.
  • Władysławowo, wejście na plażę nr 6: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s.
  • Władysławowo, wejście na plażę nr 9: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s.
  • Władysławowo, wejście na plażę nr 10: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s.
  • Chłapowo, wejście na plażę nr 12: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s.
  • Chłapowo, wejście na plażę nr 14: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s.

Oficjalne oceny czystości wody przeprowadzone przed załamaniem aury (między 2 a 8 lipca) określały stan sanitarny jako wzorowy, jednak obecnie to siła fal dyktuje warunki bezpieczeństwa.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się uciążliwych glonów jest dobra wiadomość – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie i Chłapowie nie stwierdzono obecności sinic. Ostatnie badania laboratoryjne wody potwierdzają jej pełną przydatność do kąpieli. Co ciekawe, nagłe ochłodzenie wody morskiej i silne mieszanie warstw wody przez fale skutecznie blokują rozwój tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Gdy tylko morze się uspokoi, jakość wody nie będzie stała na przeszkodzie do bezpiecznej kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem chłodnej, rześkiej aury. Temperatura powietrza oscyluje w granicach 16–17°C, a wiatr osiąga prędkość od 2 do 4 m/s. Przejście głębokiego niżu nad Bałtykiem spowodowało również gwałtowne tąpnięcie temperatury wody, która spadła do zaledwie 17–18°C.

Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu fale wydają się niegroźne, prądy wsteczne generowane przez cofające się masy wody potrafią wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonego pływaka. Dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze słuchać poleceń ratowników i wybierać wyłącznie strzeżone kąpieliska.

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