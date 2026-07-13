Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie dziś zamknięte

Planujący poniedziałkowy relaks w wodzie muszą zmienić swoje plany. Wszystkie monitorowane plaże w gminie Władysławowo zostały objęte całkowitym zakazem kąpieli. Jest to bezpośrednie pokłosie silnego sztormu z ostatnich dni, który niszczył infrastrukturę i zmywał plaże. Mimo słabszego wiatru na lądzie, cofka i wysokie, zdradliwe fale stanowią śmiertelne zagrożenie.

Poniżej przedstawiono szczegółową listę kąpielisk zamkniętych z powodu wysokiej fali:

Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s.

temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s. Władysławowo, wejście na plażę nr 4: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s.

temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Władysławowo, wejście na plażę nr 6: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s.

temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Władysławowo, wejście na plażę nr 9: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s.

temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Władysławowo, wejście na plażę nr 10: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s.

temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 4 m/s. Chłapowo, wejście na plażę nr 12: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s.

temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s. Chłapowo, wejście na plażę nr 14: temperatura powietrza: 16°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 4 m/s.

Oficjalne oceny czystości wody przeprowadzone przed załamaniem aury (między 2 a 8 lipca) określały stan sanitarny jako wzorowy, jednak obecnie to siła fal dyktuje warunki bezpieczeństwa.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się uciążliwych glonów jest dobra wiadomość – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie i Chłapowie nie stwierdzono obecności sinic. Ostatnie badania laboratoryjne wody potwierdzają jej pełną przydatność do kąpieli. Co ciekawe, nagłe ochłodzenie wody morskiej i silne mieszanie warstw wody przez fale skutecznie blokują rozwój tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Gdy tylko morze się uspokoi, jakość wody nie będzie stała na przeszkodzie do bezpiecznej kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem chłodnej, rześkiej aury. Temperatura powietrza oscyluje w granicach 16–17°C, a wiatr osiąga prędkość od 2 do 4 m/s. Przejście głębokiego niżu nad Bałtykiem spowodowało również gwałtowne tąpnięcie temperatury wody, która spadła do zaledwie 17–18°C.

Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu fale wydają się niegroźne, prądy wsteczne generowane przez cofające się masy wody potrafią wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonego pływaka. Dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze słuchać poleceń ratowników i wybierać wyłącznie strzeżone kąpieliska.

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