Nowy start w Trójmieście? Zacznij od mieszkania, które na Ciebie poczeka

Do Trójmiasta przyjeżdża się dziś nie tylko na urlop. Coraz częściej to kierunek studiów, pierwszej pracy, relokacji zawodowej albo nowego etapu życia z morzem w tle. Każdy, kto choć raz próbował znaleźć mieszkanie w Gdańsku, Sopocie czy Gdyni, wie jednak, że lokalny rynek najmu ma swoją specyfikę. Latem część mieszkań przechodzi do najmu krótkoterminowego, dlatego osoby szukające lokum na dłużej często mają w tym czasie ograniczony wybór. Dobrym momentem na szukanie lokum jest jesień, ale nie każdy chce czekać z decyzją do ostatnich tygodni przed rozpoczęciem roku akademickiego czy nowej pracy. W Resi4Rent mieszkanie na jesień można zarezerwować już teraz, także w środku najwyższego sezonu turystycznego. Lokale są dostępne w modelu całorocznym, bez sezonowego podbijania stawek.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Spokojna głowa zamiast wrześniowej gorączki

Przy zmianie miasta samo znalezienie mieszkania to dopiero początek listy spraw do załatwienia. Trzeba zaplanować dojazd, spakować rzeczy, załatwić formalności oraz wejść w rytm studiów lub nowej pracy. Jedną z opcji, którą osobom planującym przeprowadzkę oferuje Resi4Rent, jest wcześniejsza rezerwacja. Lokal można wybrać już teraz i zarezerwować go na ustalony termin przeprowadzki. To szczególnie wygodne dla studentów, którzy wiedzą, że od października będą potrzebować mieszkania w Gdańsku, ale nie chcą zaczynać roku akademickiego od szukania lokum.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Mieszkania w abonamencie Resi4Rent są umeblowane i wyposażone we wszystko, czego potrzeba na start, czyli meble, sprzęty AGD oraz internet. Po przyjeździe nie trzeba więc zaczynać od skręcania łóżka, szukania pralki czy umawiania instalacji Wi-Fi. Dużym ułatwieniem, zwłaszcza dla osób, które nie mieszkają jeszcze w Gdańsku, jest możliwość przejścia przez cały proces zdalnie. Lokal można obejrzeć online, uzgodnić szczegóły i podpisać umowę bez konieczności wcześniejszego przyjazdu do miasta, a umowy na 3, 6 lub 12 miesięcy pozwalają dopasować czas ich trwania do planów zawodowych, edukacyjnych albo życiowych. Po przyjeździe zostaje już tylko odbiór kluczy, rozpakowanie walizki i można zacząć pierwszy dzień w Gdańsku bez organizacyjnego falstartu. W zależności od lokalizacji oznacza to codzienność blisko stoczniowego klimatu, Ulicy Elektryków, Montowni Food Hall, 100czni, Europejskiego Centrum Solidarności i Głównego Miasta albo wygodny punkt między Parkiem Akademickim, Operą Bałtycką, plażą w Brzeźnie i szybkim dojazdem do centrum.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Sezon nie dyktuje czynszu

Na sezonowym rynku najmu koszty często idą w górę razem z popytem. Dla osób szukających lokum na dłużej oznacza to mniejszą liczbę mieszkań mieszczących się w zakładanym budżecie i większą niepewność czy cena wynika z realnej wartości lokalu, czy z chwilowego sezonowego popytu. W Resi4Rent stawki nie są kształtowane sezonowo, tylko kalkulowane w modelu całorocznym, dzięki czemu lokator od początku wie, jakie koszty będzie ponosić w trakcie umowy. Nowością w dwóch gdańskich inwestycjach, Resi4Rent Gdańsk Stocznia oraz Resi4Rent Gdańsk Zielony Trójkąt, jest model flat-fee, czyli rozwiązanie, które upraszcza najem do jednej przewidywalnej miesięcznej opłaty. W cenie mieszczą się także media, dzięki czemu lokator od początku wie, ile zapłaci za mieszkanie w każdym miesiącu trwania umowy. Bez pilnowania liczników, zastanawiania się, jak rozliczenia wpłyną na domowy budżet i nieprzyjemnych dopłat po czasie.

– Przy przeprowadzce koszty są jednym z pierwszych pytań. Ktoś, kto zaczyna życie w nowym miejscu, chce wiedzieć nie tylko, ile zapłaci na start, ale też czy ta kwota będzie przewidywalna w kolejnych miesiącach. Dlatego w naszych gdańskich inwestycjach stawki nie są uzależnione od sezonu turystycznego, a w Resi4Rent Gdańsk Stocznia i Resi4Rent Gdańsk Zielony Trójkąt wprowadziliśmy model flat-fee. Wysokość miesięcznej opłaty wraz z mediami jest znana już przy podpisaniu umowy i nie zmienia się w jej trakcie – mówi Alicja Kościesza, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Resi4Rent.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Adres, który ułatwia start m.in studentom

Różnica między najmem od prywatnego właściciela a mieszkaniem w abonamencie nie kończy się na umowie. W Resi4Rent oferta obejmuje nie tylko lokal, ale także cały budynek i jego otoczenie. Przestrzenie wspólne, takie jak co-worki, tarasy czy strefy spotkań, stają się naturalnym przedłużeniem mieszkania. Można w nich pracować, odpocząć, spotkać sąsiadów albo po prostu wyjść z czterech ścian. To szczególnie ważne dla osób, które są nowe w mieście. Jasne zasady, opieka profesjonalnego operatora i wydarzenia integracyjne sprawiają, że łatwiej poczuć się u siebie, nawet jeśli dopiero zaczyna się studia, nową pracę albo projekt w Trójmieście. Mieszkanie w abonamencie daje więc nie tylko dach nad głową, ale też bardziej uporządkowany, wygodny i mniej anonimowy start.

– Wiemy, że przeprowadzka do nowego miasta to nie tylko podpisanie umowy i spakowanie rzeczy. To też stres, ekscytacja, dużo pytań i chęć, żeby od początku mieć choć jeden ważny temat pod kontrolą. Dlatego umożliwiamy wcześniejszą rezerwację lokalu. Osoba, która planuje przyjazd do Gdańska np. po wakacjach, może wybrać lokal wcześniej, ustalić termin rozpoczęcia umowy i mieć pewność, że będzie on na nią czekał. Zależy nam, żeby pierwsze tygodnie naszych klientów w nowym mieście nie upływały tylko na załatwianiu kolejnych spraw. Chcemy, żeby mogli szybciej poczuć, że to jest już ich miejsce – dodaje Alicja Kościesza.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Szczegóły oferty i dostępne lokale R4R w Gdańsku można sprawdzić na stronie zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.