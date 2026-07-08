Napadł z nożem na pracownika ochrony. Złodziej z gdańskiego Chełmu trafił do aresztu

Atak nożem w supermarkecie na gdańskim Chełmie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w minioną sobotę w jednym ze sklepów na gdańskim Chełmie. Według ustaleń policji 32-latek ukradł artykuły spożywcze i przemysłowe warte blisko 1300 zł. Kiedy pracownik ochrony próbował go zatrzymać, mężczyzna wyciągnął nóż, zaczął mu grozić, po czym uciekł. Na miejsce natychmiast ruszyli policjanci, którzy rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

- Rozmawiali ze świadkami, ustalili okoliczności zdarzenia oraz zapoznali się z wizerunkiem sprawcy. Dzięki dobrej znajomości rejonu, właściwej analizie zebranych informacji i sprawnie przeprowadzonej penetracji okolicy szybko znaleźli i zatrzymali 32-letniego mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. Podczas zatrzymania policjanci ujawnili przy nim również środki odurzające – informują gdańscy funkcjonariusze.

W toku dalszego postępowania wyszło na jaw, że nie był to jedyny występek 32-latka. Policjanci ustalili, że dzień wcześniej okradł ten sam sklep, wynosząc z niego towary o wartości blisko 1400 zł.

Sąd aresztował złodzieja z Gdańska na trzy miesiące

Po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do komisariatu, gdzie przeprowadzono z jego udziałem niezbędne czynności procesowe. Następnie trafił do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście, gdzie usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej, kradzieży oraz posiadania narkotyków. Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.

- Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – komentują funkcjonariusze.

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