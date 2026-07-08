Wyniki matur 2026 Gdynia. Jak poradzili sobie uczniowie z Gdyni?

Wyniki matur Gdynia. Zdawalność i przedmioty obowiązkowe

Z oficjalnych danych wynika, że do wszystkich wymaganych egzaminów maturalnych w Gdyni przystąpiło 2566 osób. Świadectwo dojrzałości uzyskało 2236 z nich, co przekłada się na ogólną zdawalność na poziomie 87,14%. Warto pamiętać, że ostateczne wyniki determinują Twoje szanse w rekrutacji na uczelnie wyższe. Zestawienie pokazuje, jak absolwenci radzili sobie z przedmiotami obowiązkowymi. Oto średnie wyniki z egzaminów na poziomie podstawowym w gdyńskich szkołach:

Język polski: do egzaminu przystąpiło 2585 osób. Zdawalność wyniosła 95,83%, a średni uzyskany wynik to 61,17%.

do egzaminu przystąpiło 2585 osób. Zdawalność wyniosła 95,83%, a średni uzyskany wynik to 61,17%. Matematyka: egzamin pisało 2584 zdających. Próg zaliczenia przekroczyło 89,83% z nich, przy średnim wyniku na poziomie 65,85%.

egzamin pisało 2584 zdających. Próg zaliczenia przekroczyło 89,83% z nich, przy średnim wyniku na poziomie 65,85%. Język angielski: jako najpopularniejszy język obcy zgromadził 2566 zdających. Zdawalność wyniosła 97,05%, a średni wynik ukształtował się na poziomie 85,49%.

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Rozszerzone wyniki matur. Gdynia wybierała konkretne przedmioty

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, każdy zdający musiał podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Należy przypomnieć, że nie obowiązuje dla nich minimalny próg zdawalności, jednak to właśnie one odgrywają kluczową rolę podczas przyjmowania na studia. Wyższy wynik z przedmiotu dodatkowego to większa szansa na wymarzony kierunek dla Ciebie. Wśród gdyńskich maturzystów dominowało kilka konkretnych wyborów. Poniżej znajdują się średnie wyniki dla najchętniej zdawanych przedmiotów rozszerzonych:

Język angielski: 2134 zdających, średni wynik: 77,01%.

2134 zdających, średni wynik: 77,01%. Matematyka: 995 zdających, średni wynik: 42,59%.

995 zdających, średni wynik: 42,59%. Geografia: 570 zdających, średni wynik: 51,31%.

570 zdających, średni wynik: 51,31%. Biologia: 470 zdających, średni wynik: 45,77%.

470 zdających, średni wynik: 45,77%. Język polski: 455 zdających, średni wynik: 44,31%.