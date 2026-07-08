Jakie są prognozy dla Pomorza?

Silny wiatr związany z niżem Bernadette ma szczególnie dać się we znaki mieszkańcom Pomorza w nocy z wtorku na środę oraz w środę rano. Synoptycy przewidują, że najtrudniejsza sytuacja wystąpi w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Dla powiatów puckiego i nowodworskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert trzeciego, najwyższego stopnia. W tych miejscach wiatr może osiągać średnią prędkość do 80 km/h, a w porywach nawet 120 km/h.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje w miastach takich jak Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz Słupsk, a także w powiatach słupskim i wejherowskim, gdzie prędkość wiatru może sięgać 115 km/h. W powiatach kartuskim, gdańskim i lęborskim przewiduje się porywy do 85 km/h.

Jakie są skutki na morzu?

Na morzu prognozowane są bardzo trudne warunki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym sztormem na Bałtyku oraz gwałtownymi wzrostami poziomu wody na Wybrzeżu, Żuławach i Zalewie Wiślanym. Poziom wody może przekraczać stany ostrzegawcze, a lokalnie nawet osiągać stany alarmowe.

Jakie działania podjęto w Gdańsku?

W związku z nadchodzącymi niebezpiecznymi warunkami pogodowymi, molo w Gdańsku Brzeźnie zostało zamknięte we wtorek wieczorem. "Zakaz wejścia na molo obowiązuje do odwołania. Mieszkańców oraz turystów prosimy o dostosowanie się do wprowadzonego obostrzenia" – przekazała Izabela Kozicka-Prus z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jakie zalecenia wydano dla mieszkańców?

Władze Gdyni, Sopotu, Helu oraz Krynicy Morskiej apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Służby zalecają ograniczenie wychodzenia z domu podczas najsilniejszych porywów wiatru, unikanie spacerów po parkach, lasach i wizyt na cmentarzach oraz nie parkowanie samochodów pod drzewami.

Jakie są dodatkowe zagrożenia?

Szczególne niebezpieczeństwo może wystąpić w rejonach nadmorskich. Wysokie fale mogą niespodziewanie wdzierać się na brzeg, a silny wiatr utrudniać utrzymanie równowagi. Przebywanie na plażach, falochronach, klifach, nabrzeżach i w rejonie portów może być niebezpieczne.

Jakie są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa?

Mieszkańcy powinni zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, podwórkach i posesjach. Silny wiatr może porywać luźne rzeczy, łamać gałęzie i drzewa, niszczyć infrastrukturę, uszkadzać dachy, reklamy czy rusztowania oraz powodować utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi odwołano niektóre rejsy promowe z Gdańska do Szwecji.

Jakie są zalecenia służb?

Służby zalecają śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i stosowanie się do poleceń ratowników, straży pożarnej oraz policji. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło PAP.