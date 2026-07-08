Chłodno i wietrznie w Łebie. Pogoda na 8-12 lipca

Początek tygodnia dla turystów wypoczywających w Łebie nie zapowiada się wakacyjnie. Środa 8 lipca przyniesie chłód i typowo morską, wietrzną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni, ale odczuwalną temperaturę obniży naprawdę silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 8 m/s. Do tego pojawią się słabe, ale uciążliwe opady deszczu. To nie jest pogoda na leżenie plackiem na piasku.

Ale uwaga, czwartek 9 lipca przyniesie radykalną zmianę! To będzie prawdziwa pogodowa perełka w tym tygodniu i jedyna okazja, by w pełni skorzystać z uroków bałtyckiej plaży. Chmury znikną, a niebo zrobi się niemal bezchmurne. Co ważne, deszcz całkowicie odpuści. Wiatr wciąż będzie odczuwalny, ale wyraźnie słabszy. Temperatura utrzyma się na poziomie około 17 stopni, jednak w słońcu poczujemy przyjemne ciepło. To jest ten dzień. Ten jeden dzień.

Niestety, dobra passa nie potrwa długo. Już w piątek nad Łebę wrócą chmury i słabe opady deszczu. Wiatr znów da o sobie znać, choć nie będzie już tak dokuczliwy jak w środę. W sobotę, 11 lipca, czeka nas w zasadzie powtórka z piątku – termometry wskażą nieco ponad 17 stopni, a z nieba okresowo pokropi deszcz. Wiatr jeszcze bardziej osłabnie, spadając do około 5 m/s.

Weekend zakończy się niestety pogodowym uderzeniem. Niedziela, 12 lipca, przyniesie najwięcej deszczu z całego tygodnia. Niebo szczelnie zakryją chmury, a opady będą momentami intensywne. Paradoksalnie, będzie to najcieplejszy dzień w prognozie. Słupki rtęci podskoczą do 18 stopni, ale w strugach deszczu i przy pełnym zachmurzeniu trudno będzie to odczuć.

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Ta prognoza to jasny sygnał: zamiast ręcznika plażowego, do torby lepiej spakować kurtkę przeciwdeszczową i kalosze. Jedyny dzień na plażowanie to czwartek. Wtedy trzeba łapać słońce, ile się da! W pozostałe dni, szczególnie w wietrzną środę i deszczową niedzielę, plaża może nie być najlepszym pomysłem. Silny wiatr i deszcz skutecznie zniechęcą do spacerów brzegiem morza. To jednak idealna okazja, by odkryć inne uroki okolicy. Warto postawić na długie spacery po lesie, który ochroni przed wiatrem, albo wybrać się na zwiedzanie lokalnych atrakcji pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather

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