Beż upałów w lipcu w Chałupach. Pogoda na 8-12.07.2026

Kto liczył na upalne lato w Chałupach, ten w najbliższych dniach może się srogo rozczarować. Prognozy od środy 8 lipca do niedzieli 12 lipca to prawdziwa sinusoida. Zacznie się nieciekawie. Już w środę przywita nas chłód z temperaturą zaledwie 16 stopni, a do tego powieje naprawdę mocny wiatr, osiągający średnio ponad 10 m/s. Słońca nie będzie. Zamiast tego pojawią się opady deszczu.

Czwartkowy poranek przyniesie jednak chwilę wytchnienia i nadziei. Chmury znikną i wreszcie wyjdzie słońce! Temperatura lekko podskoczy do około 17 stopni, choć wiatr wciąż będzie odczuwalny, bo powieje z siłą 9 m/s. To będzie zdecydowanie lepszy dzień. Niestety, radość nie potrwa długo. Piątek to powrót do deszczowej rzeczywistości, i to z opadami sięgającymi 3 mm.

Prawdziwym gwoździem programu będzie jednak sobota, 11 lipca. To będzie najcieplejszy i bezdyskusyjnie najlepszy dzień w całym prognozowanym okresie. Termometry pokażą ponad 18 stopni, wiatr w końcu wyraźnie osłabnie, a na niebie znów zagości bezchmurne niebo. Krótko mówiąc: idealnie. Ale co dobre, szybko się kończy. Niedziela, 12 lipca, przyniesie bolesny powrót do normy. Temperatura spadnie, wiatr znów się wzmocni, a na dodatek spadnie najwięcej deszczu z całego tygodnia, bo aż ponad 4 mm.

Jak zaplanować urlop przy takiej pogodzie?

Taka pogoda to wyzwanie, ale nie koniec świata. Mocny wiatr w środę i czwartek to fatalna wiadomość dla plażowiczów, ale za to wymarzona dla fanów kitesurfingu i windsurfingu! Jeśli kochasz sporty wodne, to właśnie wtedy warunki będą idealne. Na klasyczne opalanie i kąpiele w morzu trzeba będzie zapolować w sobotę – to jedyne okienko pogodowe na prawdziwy relaks na piasku. W pozostałe dni nie ruszajcie się nigdzie bez dobrej kurtki przeciwdeszczowej. Zamiast leżeć plackiem na plaży, może warto postawić na długi spacer brzegiem morza?

Dane pogodowe: OpenWeather

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