Czy cholera to realne zagrożenie w Bałtyku?

Cholera, choroba zakaźna układu pokarmowego, jest wywoływana przez bakterię Vibrio cholerae, znaną również jako przecinkowiec cholery. Choć często kojarzona z tropikalnymi regionami, może pojawić się także w innych miejscach, w tym w Bałtyku. Zakażenie następuje głównie przez spożycie skażonej wody lub jedzenia. Jak zaznacza prof. Krzysztof Korzeniewski, „nieleczona, zwłaszcza u osób niezamieszkujących rejonów endemicznych, może w ciągu zaledwie kilkunastu godzin doprowadzić do zgonu”.

Globalne statystyki i sytuacja w Sudanie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, rocznie na całym świecie odnotowuje się od 1,3 do 4 milionów przypadków cholery, z czego od 21 tysięcy do 143 tysięcy kończy się śmiercią. W ostatnich latach najwięcej przypadków zgłoszono w Afganistanie, Demokratycznej Republice Konga, Dominikanie, Jemenie, Haiti, Kenii, Tanzanii oraz na Subkontynencie Indyjskim. W Sudanie, między lipcem 2024 a marcem tego roku, zmarło 3,5 tysiąca osób, a 124,4 tysiąca zostało zarażonych, co pokazuje, jak poważnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego jest ta choroba.

Jakie są przyczyny obecności cholery w Bałtyku?

Chociaż przecinkowiec cholery nie jest naturalnie kojarzony z Polską, to jego obecność w Bałtyku jest możliwa. Dr hab. n. med. Bogusz Aksak-Wąs wyjaśnia, że bakterie te mogą trafić do Bałtyku z wodą balastową statków przybywających z Azji i innych cieplejszych regionów.

„Przecinkowce cholery, które w ogóle z Polską się nie kojarzą, każdego roku w Bałtyku są wykrywane. Wynika to z faktu, że statki, które przewożą towar z Azji czy innych cieplejszych rejonów i pobierają tam wodę balastową, wypuszczają ją potem do Bałtyku razem ze wszystkimi żyjątkami, bakteriami, wirusami (…)”.

Czy kąpiel w Bałtyku jest bezpieczna?

Mimo że zagrożenie zakażeniem przecinkowcem cholery w Bałtyku nie jest duże, osoby z otwartymi ranami powinny zachować szczególną ostrożność. Dr Aksak-Wąs podkreśla, że kąpiel w słonej wodzie jest generalnie bezpieczna, ale zaleca zmianę plastra i dezynfekcję rany po kąpieli. „Nikt nie zakazuje kąpać się w Bałtyku mimo uszkodzeń skóry, ale bardzo proszę plastry po kąpieli zmieniać, zdezynfekować skórę albo ją chociaż wypłukać, najlepiej wodą z mydłem albo czymkolwiek dezynfekcyjnym, zmienić plaster na czysty, aby ta nasączona gąbka z bakteriami nie siedziała na otwartej ranie”.

Źródło PAP.