Fiat wraca do legendy

Fiat ponownie sięga po jedną z najbardziej rozpoznawalnych nazw w swojej historii. Włoska marka zaprezentowała prototyp modelu o nazwie Multiplina, który nawiązuje do idei pierwszej Multipli z 1956 roku, a dokładnie do modelu 600.

Nowy projekt ma przypomnieć, czym od początku miała być Multipla - niewielkim samochodem oferującym maksymalnie dużo przestrzeni i praktyczności. Tym razem Fiat interpretuje tę filozofię w nowoczesny sposób, stawiając na miejską mobilność i napęd elektryczny.

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Nowa Multipla. Mamy wizualizacje elektrycznego mikrosamochodu

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Małe auto, duże możliwości

Multiplina została zaprojektowana jako kompaktowy samochód do poruszania się po mieście. Jej głównym założeniem jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni przy zachowaniu niewielkich wymiarów zewnętrznych.

Według zapowiedzi Fiata auto ma pomieścić cztery osoby, oferując przy tym funkcjonalne wnętrze i rozwiązania ułatwiające codzienne użytkowanie. Konstrukcja ma być odpowiedzią na rosnące problemy współczesnych miast - zatłoczenie ulic, ograniczoną liczbę miejsc parkingowych i potrzebę bardziej ekologicznego transportu.

Czy Multiplina trafi do produkcji?

Na razie Fiat traktuje Multiplinę jako samochód koncepcyjny. Producent nie podał jeszcze szczegółowych danych technicznych, takich jak pojemność akumulatora, zasięg, moc silnika czy przewidywana cena. Nie wiadomo również, czy model w obecnej formie pojawi się w salonach.

Małe samochody wracają do łask

Współczesne miasta coraz bardziej sprzyjają niewielkim samochodom. Rosnące problemy z parkowaniem, zatłoczone ulice oraz coraz większe znaczenie ograniczania emisji sprawiają, że kompaktowe auta miejskie ponownie zyskują na popularności. Szczególnie dużą rolę zaczynają odgrywać modele elektryczne, które dzięki cichej pracy, niskim kosztom eksploatacji i zerowej emisji podczas jazdy doskonale wpisują się w potrzeby mieszkańców aglomeracji. Fiat, prezentując Multiplinę, wpissł się więc w trend idealnie.