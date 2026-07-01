Czy symbol polskiej motoryzacji z czasów PRL mógłby dziś powrócić na drogi w zupełnie nowej odsłonie? FSO Warszawa, czyli auto, które przez dekady było marzeniem wielu rodzin, służb państwowych i taksówkarzy, w wersji elektrycznej bez wątpienia mogłoby stać się nie tylko sentymentalnym powrotem do przeszłości, ale też nowoczesnym manifestem technologii przyszłości.

Warszawa – samochód, który zapisał się w historii Polski

Trudno znaleźć w Polsce bardziej charakterystyczny samochód z pierwszych dekad powojennej historii. Produkowana w Fabryce Samochodów Osobowych na warszawskim Żeraniu FSO Warszawa zadebiutowała w 1951 roku i przez ponad dwie dekady była jednym z symboli rozwijającego się przemysłu motoryzacyjnego.

Samochód służył rodzinom, przedsiębiorstwom, urzędom oraz służbom państwowym. Powstawał w wielu odmianach – jako sedan, kombi, pick-up czy ambulans – dzięki czemu na stałe wpisał się w krajobraz polskich dróg.

Klasyczny wygląd w nowoczesnym wydaniu

Gdyby Warszawa wróciła na rynek jako auto elektryczne, projektanci mogliby zachować najbardziej charakterystyczne elementy oryginału, jednocześnie dostosowując je do współczesnych standardów.

Obła sylwetka, szerokie błotniki i liczne chromowane akcenty mogłyby pozostać znakiem rozpoznawczym modelu. Zamiast tradycyjnego grilla pojawiłby się jednak zamknięty panel typowy dla samochodów elektrycznych, a klasyczne okrągłe reflektory mogłyby skrywać nowoczesne oświetlenie LED.

We wnętrzu nie zabrakłoby cyfrowych wskaźników i dużego ekranu multimedialnego, ale stylistyka mogłaby nawiązywać do pierwowzoru za sprawą jasnej tapicerki, chromowanych detali oraz dużej, cienkiej kierownicy inspirowanej modelem z lat 50. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie wizualizacje elektrycznej Warszawy, zachęcamy do sprawdzenia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Elektryczna Warszawa na polskich ulicach? To byłby hit [ZDJĘCIA]

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Cisza zamiast warkotu silnika przekonałaby miłośników klasyki?

Cisza zamiast charakterystycznego warkotu silnika - dla jednych byłaby nie do zaakceptowania, dla innych byłaby naturalnym krokiem w stronę przyszłości. Pierwsze Warszawy napędzane były bowiem czterocylindrowym silnikiem benzynowym o mocy około 50 KM i to właśnie jego surowy dźwięk przez lata budował klimat tego auta. Dziś jednak realia motoryzacji są zupełnie inne.

Współczesna, elektryczna wersja mogłaby oferować parametry nieporównywalne z pierwowzorem - moc rzędu 150–200 KM oraz zasięg sięgający 300–500 kilometrów na jednym ładowaniu. To oznaczałoby nie tylko większą dynamikę, ale też komfort codziennego użytkowania.

Jednocześnie auto mogłoby zachować swój spokojny, rodzinny charakter – miękkie zawieszenie, przestronne wnętrze i szeroką tylną kanapę, która kiedyś bez trudu mieściła całą rodzinę. Różnica polegałaby na tym, że zamiast zapachu benzyny i charakterystycznego brzmienia silnika, kierowcy towarzyszyłaby niemal bezgłośna jazda.

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