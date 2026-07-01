19-latek rozpylił gaz pieprzowy na masowej imprezie. Z pomocą ruszyło pogotowie

Gaz pieprzowy na imprezie w Tczewie. Interweniowała policja

Do zdarzenia doszło w sobotę podczas imprezy masowej odbywającej się w Tczewie. Po otrzymaniu zgłoszenia o rozpyleniu gazu pieprzowego na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i rozpoczęli ustalanie przebiegu zdarzenia. W wyniku kontaktu z drażniącą substancją pomocy medycznej udzielono 12 osobom. Na szczęście żadna z nich nie wymagała przewiezienia do szpitala.

- Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli dwa pojemniki z gazem pieprzowym. Jeden z nich posiadał przy sobie 19-letni mieszkaniec Tczewa, który został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Drugi pojemnik zabezpieczono przy mieszkańcu Tczewa, który w tym roku ukończy 17 lat. Po wykonaniu niezbędnych czynności nieletni został przekazany pod opiekę matki – informują policjanci z Tczewa.

19-latek z Tczewa z prokuratorskimi zarzutami. Może spędzić dekadę w więzieniu

Jak ustalili śledczy, obaj uczestnicy zajścia byli pod wpływem alkoholu. Zatrzymany 19-latek został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Tczewie, gdzie przedstawiono mu zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób.

- Za to przestępstwo grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego zastosowano również środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Materiał dotyczący udziału nieletniego w zdarzeniu zostanie przekazany do rozpoznania przez sąd rodzinny, który podejmie decyzję o dalszych konsekwencjach prawnych – dodają funkcjonariusze.

JAK WYGLĄDA DYSPOZYCYJNOŚĆ WOJSKOWA?