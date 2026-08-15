Potężne upały do 34 stopni, a potem załamanie aury. Pogoda szykuje gwałtowną zmianę

Pogoda na niedzielę 16 sierpnia. Fala upałów i gwałtowne burze z gradem

W niedzielę, 16 sierpnia, największe szanse na słoneczną pogodę będą mieli mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie większe, a miejscami wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, którym lokalnie może towarzyszyć grad. Na południu temperatura wzrośnie nawet do 34 st. C, w centrum będzie około 30 st. C, a na Pomorzu od 21 do 24 st. C. Najchłodniej będzie nad samym morzem, gdzie termometry wskażą od 19 do 21 st. C. W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągać 65 km/h.

Noc z niedzieli na poniedziałek w wielu miejscach będzie pochmurna i deszczowa. Burze mogą pojawić się w pasie rozciągającym się od wschodniego Mazowsza i Lubelszczyzny, przez centralną Polskę, aż po Śląsk i Dolny Śląsk. Miejscami może spaść do 25 mm deszczu. Temperatura minimalna wyniesie około 11 st. C na północy, 15 st. C w centrum oraz do 19 st. C na południu kraju.

Prognoza pogody na poniedziałek 17 sierpnia. Synoptycy IMGW zapowiadają duże ochłodzenie

W poniedziałek w wielu regionach trzeba przygotować się na wyraźne pogorszenie pogody. Niebo będzie przeważnie zachmurzone, a prognozy przewidują opady deszczu oraz burze, miejscami z gradem. W centrum i na południu opady mogą utrzymywać się dłużej, a ich suma lokalnie osiągnie 35 mm. Na Pomorzu będzie około 20 st. C, w centrum 23 st. C, natomiast na południowym wschodzie temperatura może jeszcze wzrosnąć do 30 st. C. Nad morzem i na Podhalu termometry pokażą około 19 st. C. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru dochodzące do 70 km/h.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie