Ogromny pożar wysypiska śmieci w Chlewnicy. Na miejscu około 100 strażaków, płoną trzy hale

PAP
PAP
D.P
2026-08-15 15:56

Niemal 100 strażaków prowadzi akcję gaśniczą na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Płomienie objęły trzy hale, a do działań skierowano łącznie 28 zastępów straży pożarnej. Służby podkreślają, że sytuacja nadal się rozwija. W związku z pożarem gmina Potęgowo wydała również ważny apel do mieszkańców.

Strażak gasi pożar sortowni. W czerwonym kółku ogień na składowisku. O akcji w Chlewnicy pisze Eska Trójmiasto.
Autor: Gmina Potęgowo/ Materiały prasowe

Dramat na Pomorzu. Pożar w Chlewnicy pochłonął trzy hale

Ogień pojawił się w sobotę około godz. 12.30 w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy. Na miejsce zadysponowano 28 zastępów straży pożarnej. Z żywiołem walczy obecnie blisko 100 strażaków.

Pożarem zostały objęte trzy hale należące do zakładu. Pierwszy z budynków ma około 15 na 60 metrów, natomiast rozmiary dwóch pozostałych obiektów są jeszcze ustalane. Jak dotąd służby nie przekazały informacji o osobach poszkodowanych.

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- Sytuacja jest rozwojowa. Strażacy prowadzą działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru i zabezpieczenie sąsiednich obiektów – zaznaczył mł. asp. Westrych.

Wójt gminy Potęgowo bije na alarm. Prosi mieszkańców o zachowanie ostrożności

W związku z dużą skalą pożaru oraz dymem władze gminy Potęgowo zwróciły się z pilnym apelem do mieszkańców. Poproszono przede wszystkim o niezbliżanie się do miejsca akcji oraz o zapewnienie służbom możliwości sprawnego prowadzenia działań.

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- Ze względów bezpieczeństwa apelujemy do mieszkańców o zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, w których wyczuwalny jest dym - napisano we wpisie na portalu Facebook.

Brak wody w kranach po pożarze w Chlewnicy? Mieszkańcy gminy Potęgowo mogą odczuć braki

Ogromna skala walki z ogniem wiąże się ze znacznym zużyciem wody przez strażaków pracujących na miejscu tragedii. Samorządowcy z gminy Potęgowo uprzedzają zatem, że w niektórych okolicznych wsiach mogą wystąpić czasowe braki wody lub poważne spadki ciśnienia.

Z dodatkowego oświadczenia wydanego przez urzędników dowiadujemy się, że w związku z priorytetowym poborem z hydrantów przeciwpożarowych, kłopoty z ciśnieniem mogą dotknąć mieszkańców miejscowości: Potęgowo, Nowe Skórowo, Darżyno i Darżynek. Utrudnienia te utrzymają się przez najbliższe kilkanaście godzin.

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