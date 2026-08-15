Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Dla wszystkich osób spędzających urlop nad morzem mamy doskonałe wiadomości – na żadnym z lokalnych kąpielisk nie wywieszono dziś czerwonej flagi, a stan wody we wszystkich punktach kontrolnych został oceniony jako w pełni przydatny do kąpieli. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje spokojne morze i brak niebezpiecznych fal. Oto szczegółowy wykaz warunków panujących na poszczególnych plażach:

Rowy Wschód Słowińskie I – woda ma przyjemną temperaturę 18°C, natomiast powietrze w cieniu nagrzało się do 24°C.

– woda ma przyjemną temperaturę 18°C, natomiast powietrze w cieniu nagrzało się do 24°C. Rowy Wschód Słowińskie II – tutaj woda jest o stopień cieplejsza i wynosi 19°C, przy temperaturze powietrza na poziomie 24°C.

– tutaj woda jest o stopień cieplejsza i wynosi 19°C, przy temperaturze powietrza na poziomie 24°C. Rowy Zachód Apator – warunki są bliźniacze: przyjemne 24°C na brzegu i 19°C w morskich falach.

– warunki są bliźniacze: przyjemne 24°C na brzegu i 19°C w morskich falach. Rowy Zachód Centralne – to kąpielisko zaskakuje nietypowym rozkładem temperatur, gdzie orzeźwiające powietrze ma 19°C, a woda w Bałtyku nagrzała się aż do 24°C.

– to kąpielisko zaskakuje nietypowym rozkładem temperatur, gdzie orzeźwiające powietrze ma 19°C, a woda w Bałtyku nagrzała się aż do 24°C. Rowy Zachód Domki Letniskowe – idealne miejsce na relaks z temperaturą powietrza wynoszącą 24°C i wody 18°C.

– idealne miejsce na relaks z temperaturą powietrza wynoszącą 24°C i wody 18°C. Rowy Zachód Radomsko – stabilna, letnia aura: 24°C na plaży oraz 18°C w morzu.

– stabilna, letnia aura: 24°C na plaży oraz 18°C w morzu. Rowy Zachód Słoneczko – drugie miejsce z niecodziennym mikroklimatem, w którym termometry wskazują 19°C w powietrzu, zaś woda zachęca temperaturą na poziomie 24°C.

Tak rewelacyjne warunki termiczne i brak silnego wiatru sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi nad brzegiem morza. Należy pamiętać, że oficjalna ocena przydatności wody pochodzi z końca lipca, a kolejne rutynowe badania zaplanowano na 17 sierpnia, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty lokalnych służb ratowniczych.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów obawia się, że wysokie temperatury panujące w połowie sierpnia mogą przyczynić się do gwałtownego rozwoju niebezpiecznych cyjanobakterii. Mamy jednak świetne wieści – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich punktach jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli. Służby sanitarne na bieżąco monitorują sytuację na całym wybrzeżu, a na ten moment całe otwarte morze w tym rejonie pozostaje wolne od tego uciążliwego problemu. Można więc bez obaw korzystać z uroków letniego orzeźwienia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Rowach sprzyja relaksowi – temperatury powietrza w granicach od 19°C do 24°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą tworzą komfortowe warunki do odpoczynku. Morze jest wyjątkowo spokojne, co zawdzięczamy minimalnemu wiatrowi o prędkości zaledwie 1 m/s. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych oraz stosowanie się do poleceń dyżurujących ratowników. Nawet przy tak doskonałej i łagodnej pogodzie, nigdy nie należy lekceważyć żywiołu, jakim jest morze.

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