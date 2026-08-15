Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dla wszystkich osób spędzających długi weekend w Krynicy Morskiej mamy doskonałe wiadomości. Bez względu na to, którą część plaży wybierzecie, możecie bez przeszkód korzystać z morskich kąpieli. Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska są dziś otwarte, a woda w nich jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Co ciekawe, w ten weekend na wodach Zalewu Wiślanego odbywają się także widowiskowe regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego, co stanowi dodatkową atrakcję dla wypoczywających w okolicy portu.

Oto szczegółowy raport z krynickich kąpielisk na dzień 15 sierpnia:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Warunki do pływania są wyśmienite. Temperatura powietrza wynosi 20°C , a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 20°C . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest spokojna. Ostatnia ocena czystości wody z 7 sierpnia potwierdziła jej wysoką jakość.

Warunki do pływania są wyśmienite. Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie sprawia, że tafla wody jest spokojna. Ostatnia ocena czystości wody z 7 sierpnia potwierdziła jej wysoką jakość. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Tutaj również panują identyczne, komfortowe warunki. Termometry wskazują 20°C w powietrzu oraz 20°C w wodzie. Delikatny zefir ( 1 m/s ) gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczną zabawę w wodzie. Badanie przydatności wody odbyło się 7 sierpnia i nie wykazało żadnych nieprawidłowości.

Tutaj również panują identyczne, komfortowe warunki. Termometry wskazują w powietrzu oraz w wodzie. Delikatny zefir ( ) gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczną zabawę w wodzie. Badanie przydatności wody odbyło się 7 sierpnia i nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Przy ulicy Korczaka plażowicze mogą cieszyć się w pełni otwartym kąpieliskiem. Temperatura powietrza i wody to stabilne 20°C przy minimalnym wietrze 1 m/s . Kolejne rutynowe badanie wody zaplanowano na 18 sierpnia.

Przy ulicy Korczaka plażowicze mogą cieszyć się w pełni otwartym kąpieliskiem. Temperatura powietrza i wody to stabilne przy minimalnym wietrze . Kolejne rutynowe badanie wody zaplanowano na 18 sierpnia. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Kąpielisko zlokalizowane w rejonie portowym także zaprasza do wody, która ma dziś przyjemne 20°C. Powietrze nagrzało się do 20°C, a niemal bezwietrzna pogoda (1 m/s) sprzyja relaksowi, zarówno na plaży, jak i podczas podziwiania jachtów biorących udział w regatach.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Zakwit sinic to zmora wielu letnich kurortów nad Bałtykiem, jednak dziś turyści wypoczywający na Mierzei Wiślanej mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne raporty sanitarne jednoznacznie wskazują, że woda we wszystkich czterech lokalizacjach jest całkowicie czysta i zdatna do kąpieli. Służby ratownicze nie zgłaszają żadnych niepokojących sygnałów, a brak silnych upałów i spokojne morze pomagają w utrzymaniu doskonałej jakości wody. Można więc bezpiecznie korzystać z uroków letniego wypoczynku bez obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Krynicy Morskiej stwarza idealne warunki do rodzinnego wypoczynku, a prognozy zapowiadają bardzo przyjemny, słoneczny dzień bez opadów deszczu. Temperatura powietrza i wody na poziomie 20°C, w połączeniu z niemal niezauważalnym wiatrem o prędkości 1 m/s z danych pomiarowych, gwarantują wyjątkowo spokojną taflę morza. Choć warunki są wyśmienite, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zawsze zwracajmy uwagę na kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym – brak flagi lub flaga biała oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników, dbajmy o odpowiednie nawodnienie oraz ochronę przed słońcem podczas tego długiego weekendu!

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