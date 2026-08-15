Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Dla wszystkich wypoczywających na klifowym wybrzeżu przygotowano znakomite wiadomości – warunki do plażowania i kąpieli są dziś po prostu idealne. Na żadnej ze strzeżonych plaż nie wprowadzono ograniczeń, a woda w Bałtyku zachęca do orzeźwiającej kąpieli. Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plażę według najnowszych pomiarów:

Wejście nr 22 (ul. Rozewska): Kąpielisko jest całkowicie bezpieczne i otwarte. Temperatura powietrza osiąga dziś 26°C , natomiast woda w morzu ma przyjemne 19°C . Prawie niewyczuwalny wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 6 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 18 sierpnia.

Kąpielisko jest całkowicie bezpieczne i otwarte. Temperatura powietrza osiąga dziś , natomiast woda w morzu ma przyjemne . Prawie niewyczuwalny wiatr wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 6 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 18 sierpnia. Wejście nr 23: Warunki na tym kąpielisku są równie znakomite. Termometry wskazują 26°C w cieniu, a temperatura wody wynosi 18°C . Panuje tu całkowita cisza bezwietrzna ( 0 m/s ), co gwarantuje płaskie, bezpieczne morze. Woda jest czysta i zdatna do kąpieli (ostatnie badanie z 6 sierpnia, następne 19 sierpnia).

Warunki na tym kąpielisku są równie znakomite. Termometry wskazują w cieniu, a temperatura wody wynosi . Panuje tu całkowita cisza bezwietrzna ( ), co gwarantuje płaskie, bezpieczne morze. Woda jest czysta i zdatna do kąpieli (ostatnie badanie z 6 sierpnia, następne 19 sierpnia). Wejście nr 25 (centrum): To popularne, łagodne zejście w centrum kurortu również stoi przed turystami otworem. Temperatura powietrza to 26°C, a wody 18°C. Lekki wietrzyk o prędkości 1 m/s przynosi przyjemną bryzę. Badania sanitarne potwierdzają świetną jakość wody (ocena z 6 sierpnia, następny pomiar 18 sierpnia).

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Wielu wczasowiczów obawia się, że letnie upały mogą przynieść uciążliwe zakwity sinic, które w poprzednich tygodniach okresowo zamykały niektóre plaże na Półwyspie Helskim i w Zatoce Gdańskiej. Pojawiły się jednak doskonałe informacje: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Służby sanitarne potwierdzają, że woda jest całkowicie czysta i przejrzysta. Co więcej, całe pomorskie wybrzeże Bałtyku jest dziś wolne od tego problemu, co pozwala bez przeszkód korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Sobotnia aura w Jastrzębiej Górze to kwintesencja udanego lata – 26°C w powietrzu, brak silnego wiatru (maksymalnie 1 m/s) oraz spokojne morze o temperaturze dochodzącej do 19°C gwarantują doskonały relaks. Choć dzisiejsze warunki są niezwykle łagodne, w roli zaufanego przewodnika warto przypomnieć o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu. Zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na wieżę ratowniczą i sprawdzić kolor powiewającej tam flagi. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie warunki na morzu potrafią szybko ulec zmianie, dlatego bezwzględnie należy stosować się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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