Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Wspaniałe warunki czekają dziś na miłośników morskich kąpieli. Jedyne oficjalne i monitorowane kąpielisko w tej znanej miejscowości jest w pełni dostępne dla wczasowiczów:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest dziś OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 24°C, a woda w Bałtyku nagrzała się do 19°C. Warunki do pływania są znakomite ze względu na minimalny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s, co oznacza brak uciążliwych fal i spokojną taflę wody.

Warto podkreślić, że woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Ostatnie badanie czystości mikrobiologicznej przeprowadzono 5 sierpnia 2026 r., a kolejny rutynowy pobór próbek zaplanowano na 17 sierpnia 2026 r. Spokojna aura sprawia, że jest to idealny moment na bezpieczny relaks w wodzie.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią popsuć wakacyjny wyjazd. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Choć w pierwszej połowie sierpnia w niektórych rejonach Półwyspu Helskiego, np. w Jastarni czy Juracie, obowiązywały czasowe zakazy kąpieli z powodu zakwitu cyjanobakterii, to obecnie sytuacja w Chałupach jest w pełni stabilna i bezpieczna. Zarówno ratownicy, jak i najświeższe oceny stanu wody potwierdzają brak toksycznego kożucha, co pozwala na bezstresowe korzystanie z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza prognoza dla Chałup to kwintesencja udanego letniego wypoczynku: 24°C w cieniu, woda o temperaturze 19°C oraz niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 1 m/s) gwarantują doskonałe warunki do plażowania. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od odpowiedzialności każdego plażowicza. Złota zasada nakazuje bezwzględne respektowanie zaleceń ratowników oraz regularne sprawdzanie koloru flagi na kąpielisku – biała flaga pozwala na kąpiel, natomiast czerwona oznacza kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Troska o siebie i swoich bliskich to gwarancja, że urlop pozostawi wyłącznie piękne wspomnienia.

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