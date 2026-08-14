Słoneczny Sopot i bezpieczna opalenizna z Ekipą Eska Summer City!

ESKA Summer City w trosce o bezpieczną opaleniznę

W ramach letniej akcji ekipa Radia ESKA rozdawała testery nowości - Lekkiego kremu do twarzy SPF 50+ z egzosomami marki Slavia Cosmetics. Akcja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem plażowiczów, którzy chętnie sięgali po ochronę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym.

Zaawansowana ochrona i pielęgnacja w jednym

Wybór kremu marki Slavia Cosmetics nie był przypadkowy. To zaawansowany produkt przeciwsłoneczny stworzony z myślą o najwyższej ochronie, bo zawiera aż 5 nowoczesnych filtrów nowej generacji i wyjątkowe składniki aktywne chroniące aż przed czterema rodzajami światła UVA, UVB, HEV i IR.

Główne zalety i składniki aktywne kremu:

Egzosomy z żeń-szenia: Rewolucyjne mikronośniki, które wspomagają głęboką regenerację komórkową, odbudowę skóry oraz działają silnie przeciwstarzeniowo.

Rewolucyjne mikronośniki, które wspomagają głęboką regenerację komórkową, odbudowę skóry oraz działają silnie przeciwstarzeniowo. Komórki macierzyste: Stymulują naturalne procesy odnowy skóry i wzmacniają jej barierę ochronną.

Stymulują naturalne procesy odnowy skóry i wzmacniają jej barierę ochronną. Karnozyna: Działa antyoksydacyjnie, chroniąc skórę przed fotostarzeniem, wolnymi rodnikami oraz działaniem promieniowania światła niebieskiego.

Działa antyoksydacyjnie, chroniąc skórę przed fotostarzeniem, wolnymi rodnikami oraz działaniem promieniowania światła niebieskiego. Wysoka ochrona SPF 50+: Skuteczna tarcza chroniąca przed promieniowaniem UVA i UVB.

Skuteczna tarcza chroniąca przed promieniowaniem UVA i UVB. Lekka formuła: Krem szybko się wchłania, nie zostawia białych śladów ani tłustego filmu, dzięki czemu idealnie sprawdza się zarówno na plaży, jak i pod codzienny makijaż.

„Zależy nam na tym, aby wakacyjna zabawa szła w parze ze świadomym i bezpiecznym korzystaniem ze słońca. Wspólnie z marką Slavia Cosmetics przypominamy o regularnej reaplikacji filtrów SPF, co jest kluczem do zachowania młodej i zdrowej skóry na lata”

- podkreślają przedstawiciele Ekipy Eska Summer City.

Patrole Eska Summer City będą przemierzać kolejne wakacyjne miejscowości przez cały sezon, niosąc ze sobą mnóstwo pozytywnej energii, konkursy i wartościowe upominki.

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