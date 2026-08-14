Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Spokojna tafla morza i bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s gwarantują dziś bezstresowy i bezpieczny wypoczynek. Ratownicy na wszystkich plażach wywiesili białe flagi, co uprawnia do kąpieli bez ograniczeń. Oto aktualne zestawienie warunków na poszczególnych gdyńskich plażach:

Gdynia Orłowo: Najcieplejsze powietrze odnotowano właśnie w Orłowie – termometry wskazują przyjemne 23°C , a woda ma 20°C . Ostatnia ocena czystości wody z 5 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejną zaplanowano na 17 sierpnia.

Najcieplejsze powietrze odnotowano właśnie w Orłowie – termometry wskazują przyjemne , a woda ma . Ostatnia ocena czystości wody z 5 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejną zaplanowano na 17 sierpnia. Gdynia Redłowo: Przy temperaturze powietrza wynoszącej 22°C i temperaturze wody równej 20°C plaża ta jest w pełni dostępna. Po wcześniejszych, chwilowych problemach z sinicami, przez które kąpielisko było czasowo zamknięte na początku sierpnia, ponowne badanie z 8 sierpnia wykazało, że woda jest krystalicznie czysta. Kolejna ocena stanu sanitarnego nastąpi 17 sierpnia.

Przy temperaturze powietrza wynoszącej i temperaturze wody równej plaża ta jest w pełni dostępna. Po wcześniejszych, chwilowych problemach z sinicami, przez które kąpielisko było czasowo zamknięte na początku sierpnia, ponowne badanie z 8 sierpnia wykazało, że woda jest krystalicznie czysta. Kolejna ocena stanu sanitarnego nastąpi 17 sierpnia. Gdynia Babie Doły: Ta plaża kusi dziś najcieplejszą wodą, która ma aż 23°C , przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C . Ostatnie badanie wody z 5 sierpnia daje zielone światło dla plażowiczów, a następne zaplanowano na 17 sierpnia.

Ta plaża kusi dziś najcieplejszą wodą, która ma aż , przy temperaturze powietrza wynoszącej . Ostatnie badanie wody z 5 sierpnia daje zielone światło dla plażowiczów, a następne zaplanowano na 17 sierpnia. Gdynia Śródmieście: Centralna miejska plaża notuje temperaturę powietrza na poziomie 18°C i temperaturę wody wynoszącą 20°C. Oficjalne badanie czystości wody z 5 sierpnia potwierdziło jej przydatność do kąpieli, a kolejny test odbędzie się 17 sierpnia.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych gdyńskich kąpieliskach nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury powietrza w sierpniu sprzyjają szybkiemu namnażaniu się tych mikroorganizmów, a jeszcze tydzień temu plaża w Redłowie zmagała się z ich obecnością, to dzisiejsze kontrole sanitarno-epidemiologiczne oraz obserwacje ratowników nie wykazują żadnego zagrożenia. Wszystkie plaże są wolne od toksycznych zakwitów, a woda jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura to doskonały wstęp do weekendu, który przyniesie do Trójmiasta prawdziwe letnie upały. Z temperaturami wody sięgającymi lokalnie nawet 23°C i wiatrem o sile zaledwie 1 m/s, warunki sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego plażowicza pozostaje jednak stała czujność. Przed wejściem do morza należy zawsze sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosować się do poleceń ratowników, którzy dbają o bezpieczeństwo na plażach codziennie w godzinach od 9:30 do 17:30.

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