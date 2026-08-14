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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają
Plażowicze wypoczywający na Mierzei Wiślanej mają dziś ogromne powody do radości. Na wszystkich kąpieliskach morskich w Krynicy Morskiej panują niemal bezwietrzne, komfortowe warunki, idealne zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób szukających spokojnego pływania. Na kąpieliskach nie obowiązują żadne zakazy, a czysta woda zachęca do schłodzenia się w letnie popołudnie.
Oto szczegółowy przegląd plaż i warunków panujących na nich 14 sierpnia:
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1 – woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 23°C, a woda w Bałtyku ma przyjemne 20°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny (zaledwie 1 m/s), a flaga na kąpielisku pozostaje pusta, co oznacza bezpieczne warunki do wejścia do wody.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2 – analogicznie jak na sąsiednim bulwarze, panują tu wymarzone warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza to 23°C, woda osiągnęła 20°C, a wiatr wiejący z prędkością 1 m/s gwarantuje całkowicie spokojną tafle morza. Kąpielisko jest w pełni otwarte.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka – to chętnie wybierane miejsce również zaprasza do bezpiecznej zabawy. Przy temperaturze powietrza 23°C i wody 20°C oraz minimalnym wietrze 1 m/s, jest to świetna opcja na relaks. Brak czerwonej flagi potwierdza, że kąpielisko jest bezpieczne i otwarte.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port – bezpiecznie wykąpiemy się również na tym kąpielisku. Parametry są identyczne: 23°C w cieniu, 20°C w wodzie i delikatny powiew 1 m/s. Kąpielisko jest otwarte dla wszystkich spragnionych morskich kąpieli.
Warto pamiętać, że w mieście trwa właśnie wielkie święto żeglarstwa – od 14 do 16 sierpnia na wodach Zalewu Wiślanego rozgrywane są emocjonujące regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego. Chociaż zmagania odbywają się po stronie Zalewu, to wspaniała okazja, aby połączyć plażowanie na bałtyckim brzegu z popołudniowym kibicowaniem w porcie jachtowym.
Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację
Wielu turystów planujących wypoczynek nad Bałtykiem w sierpniu obawia się zakwitu toksycznych bakterii. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich przebywających na Mierzei Wiślanej. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic.
Wszystkie cztery lokalne plaże posiadają w pełni aktualne oceny przydatności wody do kąpieli. Choć w innych częściach polskiego wybrzeża w tym sezonie okresowo pojawiały się problemy z zakwitami (np. w Gdyni czy Kołobrzegu), Krynica Morska pozostaje wolna od tego problemu, a woda zachowuje doskonałą jakość.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Przed nami stabilne, letnie godziny z temperaturą powietrza sięgającą 23°C oraz niezwykle zachęcającą wodą o temperaturze 20°C. Praktycznie bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) gwarantuje brak fal, co sprzyja bezpiecznemu pływaniu.
Pamiętaj jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie warunki na morzu potrafią ulec dynamicznej zmianie, na przykład pod wpływem prądów czy zmiany wiatru. Słuchaj poleceń ratowników i korzystaj wyłącznie ze strzeżonych stref kąpielowych, aby Twój wypoczynek był w pełni udany i bezpieczny.