Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Plażowicze wypoczywający na Mierzei Wiślanej mają dziś ogromne powody do radości. Na wszystkich kąpieliskach morskich w Krynicy Morskiej panują niemal bezwietrzne, komfortowe warunki, idealne zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób szukających spokojnego pływania. Na kąpieliskach nie obowiązują żadne zakazy, a czysta woda zachęca do schłodzenia się w letnie popołudnie.

Oto szczegółowy przegląd plaż i warunków panujących na nich 14 sierpnia:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1 – woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 23°C , a woda w Bałtyku ma przyjemne 20°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny (zaledwie 1 m/s ), a flaga na kąpielisku pozostaje pusta, co oznacza bezpieczne warunki do wejścia do wody.

– woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a woda w Bałtyku ma przyjemne . Wiatr jest niemal nieodczuwalny (zaledwie ), a flaga na kąpielisku pozostaje pusta, co oznacza bezpieczne warunki do wejścia do wody. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2 – analogicznie jak na sąsiednim bulwarze, panują tu wymarzone warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza to 23°C , woda osiągnęła 20°C , a wiatr wiejący z prędkością 1 m/s gwarantuje całkowicie spokojną tafle morza. Kąpielisko jest w pełni otwarte.

– analogicznie jak na sąsiednim bulwarze, panują tu wymarzone warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza to , woda osiągnęła , a wiatr wiejący z prędkością gwarantuje całkowicie spokojną tafle morza. Kąpielisko jest w pełni otwarte. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka – to chętnie wybierane miejsce również zaprasza do bezpiecznej zabawy. Przy temperaturze powietrza 23°C i wody 20°C oraz minimalnym wietrze 1 m/s , jest to świetna opcja na relaks. Brak czerwonej flagi potwierdza, że kąpielisko jest bezpieczne i otwarte.

– to chętnie wybierane miejsce również zaprasza do bezpiecznej zabawy. Przy temperaturze powietrza i wody oraz minimalnym wietrze , jest to świetna opcja na relaks. Brak czerwonej flagi potwierdza, że kąpielisko jest bezpieczne i otwarte. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port – bezpiecznie wykąpiemy się również na tym kąpielisku. Parametry są identyczne: 23°C w cieniu, 20°C w wodzie i delikatny powiew 1 m/s. Kąpielisko jest otwarte dla wszystkich spragnionych morskich kąpieli.

Warto pamiętać, że w mieście trwa właśnie wielkie święto żeglarstwa – od 14 do 16 sierpnia na wodach Zalewu Wiślanego rozgrywane są emocjonujące regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego. Chociaż zmagania odbywają się po stronie Zalewu, to wspaniała okazja, aby połączyć plażowanie na bałtyckim brzegu z popołudniowym kibicowaniem w porcie jachtowym.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów planujących wypoczynek nad Bałtykiem w sierpniu obawia się zakwitu toksycznych bakterii. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich przebywających na Mierzei Wiślanej. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic.

Wszystkie cztery lokalne plaże posiadają w pełni aktualne oceny przydatności wody do kąpieli. Choć w innych częściach polskiego wybrzeża w tym sezonie okresowo pojawiały się problemy z zakwitami (np. w Gdyni czy Kołobrzegu), Krynica Morska pozostaje wolna od tego problemu, a woda zachowuje doskonałą jakość.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Przed nami stabilne, letnie godziny z temperaturą powietrza sięgającą 23°C oraz niezwykle zachęcającą wodą o temperaturze 20°C. Praktycznie bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) gwarantuje brak fal, co sprzyja bezpiecznemu pływaniu.

Pamiętaj jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie warunki na morzu potrafią ulec dynamicznej zmianie, na przykład pod wpływem prądów czy zmiany wiatru. Słuchaj poleceń ratowników i korzystaj wyłącznie ze strzeżonych stref kąpielowych, aby Twój wypoczynek był w pełni udany i bezpieczny.

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