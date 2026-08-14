Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Sezon urlopowy w pełni, a aura we Władysławowie sprzyja miłośnikom słonecznych i morskich kąpieli. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdza, że woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie przydatna do kąpieli, a na masztach nie uświadczymy czerwonych flag. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne, a brak fal zachęca do wejścia do wody nawet najmłodszych.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk (stan na 14 sierpnia 2026):

Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Najcieplejsza woda w okolicy osiąga dziś 19°C . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C , a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 17 sierpnia.

Najcieplejsza woda w okolicy osiąga dziś . Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 17 sierpnia. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Woda o temperaturze 18°C przy 22°C powietrza. Idealne warunki przy wietrze 1 m/s. Następne badanie sanepidu odbędzie się 17 sierpnia.

Woda o temperaturze przy 22°C powietrza. Idealne warunki przy wietrze 1 m/s. Następne badanie sanepidu odbędzie się 17 sierpnia. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Temperatura wody wynosi 18°C , powietrza 22°C. Wiatr niemal niewyczuwalny (1 m/s). Następna kontrola jakości wody już 17 sierpnia.

Temperatura wody wynosi , powietrza 22°C. Wiatr niemal niewyczuwalny (1 m/s). Następna kontrola jakości wody już 17 sierpnia. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Termometry wskazują 18°C w wodzie oraz 22°C w powietrzu. Kolejne badanie wody zaplanowano na 19 sierpnia.

Termometry wskazują w wodzie oraz 22°C w powietrzu. Kolejne badanie wody zaplanowano na 19 sierpnia. Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Warunki bliźniacze – 18°C w Bałtyku, 22°C na brzegu, wiatr 1 m/s. Sanepid ponownie zbada wodę 17 sierpnia.

Warunki bliźniacze – w Bałtyku, 22°C na brzegu, wiatr 1 m/s. Sanepid ponownie zbada wodę 17 sierpnia. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Na sąsiadującej z Władysławowem plaży woda ma 18°C , powietrze 22°C, a wiatr to łagodne 1 m/s. Następne badanie wody zaplanowano na 17 sierpnia.

Na sąsiadującej z Władysławowem plaży woda ma , powietrze 22°C, a wiatr to łagodne 1 m/s. Następne badanie wody zaplanowano na 17 sierpnia. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Identyczne, doskonałe warunki – temperatura wody 18°C, powietrza 22°C, wiatr 1 m/s. Kolejne testy wody zaplanowane na 17 sierpnia.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu urlopowiczów hasło „sinice” to największy koszmar letniego wypoczynku nad Bałtykiem. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie i Chłapowie nie odnotowano dziś zakwitu sinic. Choć w pierwszej połowie sierpnia te uciążliwe bakterie okresowo wymuszały zamykanie plaż w innych częściach Pomorza, m.in. w sąsiedniej Jastarni czy Gdyni, to tutejsze plaże pozostają całkowicie wolne od tego problemu. Prądy morskie i sprzyjająca cyrkulacja wody sprawiają, że woda jest przejrzysta i bezpieczna dla zdrowia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Piątkowa pogoda to prawdziwy synonim bezpiecznego plażowania: przyjemne 22°C w cieniu, woda o temperaturze 18–19°C oraz symboliczny wiatr 1 m/s gwarantują brak niebezpiecznych fal i prądów wstecznych. Pamiętajmy jednak, że nawet najspokojniejsze morze wymaga respektu. Najważniejszą zasadą wypoczynku jest bezwzględne przestrzeganie zaleceń ratowników i weryfikacja koloru flagi na kąpielisku. Tragiczny w skutkach mógł okazać się dzisiejszy poranny incydent przy wejściu nr 5, gdzie z wody wyciągnięto nieprzytomnego, nietrzeźwego mężczyznę. Służby ratunkowe apelują: alkohol i woda to śmiertelnie niebezpieczne połączenie, które drastycznie opóźnia reakcje organizmu i zaburza ocenę sytuacji. Cieszmy się słońcem, ale zawsze z zachowaniem trzeźwości i zdrowego rozsądku!

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