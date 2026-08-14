Gdzie można się kąpać w Jastrzębiej Górze? Lista otwartych plaż

Dla osób szukających bezpiecznego miejsca do morskich kąpieli, do dyspozycji pozostają dwa świetnie przygotowane kąpieliska. Warunki wietrzne są dziś idealne dla rodzin z dziećmi oraz osób preferujących spokojną wodę.

Wejście na plażę nr 22: To doskonałe miejsce na dzisiejszy relaks. Temperatura powietrza wynosi tu przyjemne 22°C , a woda ma 18°C . Wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne. Oficjalne badania potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne testy laboratoryjne zaplanowano na 18 sierpnia.

To doskonałe miejsce na dzisiejszy relaks. Temperatura powietrza wynosi tu przyjemne , a woda ma . Wiatr wiejący z prędkością zaledwie sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne. Oficjalne badania potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne testy laboratoryjne zaplanowano na 18 sierpnia. Wejście na plażę nr 25: Tu również panują wyśmienite warunki do plażowania. Słupki termometrów wskazują 21°C w cieniu, natomiast woda osiąga temperaturę 17°C. Przy wietrze rzędu 1 m/s można liczyć na brak uciążliwych fal. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu, a następna kontrola czystości została zaplanowana na 18 sierpnia.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Jastrzębiej Górze

Warto pamiętać, że jedno z popularnych kąpielisk zostało czasowo wyłączone z użytku, dlatego przed wyjściem z hotelu czy pensjonatu należy odpowiednio zaplanować trasę.

Wejście na plażę nr 23: Na tym kąpielisku powiewa dziś czerwona flaga, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Powodem są tymczasowe utrudnienia (szacowane na około 2 godziny) związane z pracami prowadzonymi przez Urząd Morski. Tego typu działania na lokalnym wybrzeżu zazwyczaj dotyczą dbałości o infrastrukturę ochronną klifów lub refulację plaż. Co ważne, parametry pogodowe i sanitarne są tu bez zarzutu: powietrze ma 21°C, woda 17°C, wiatr to jedynie 1 m/s, a sama woda jest czysta i przydatna do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia). Zakaz ma charakter wyłącznie techniczny i bezpieczeństwa, a po zakończeniu prac kąpielisko powinno zostać ponownie otwarte.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów wody, tak charakterystycznych dla cieplejszych okresów nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic.

Zarówno na otwartych wejściach nr 22 i 25, jak i na tymczasowo zamkniętym wejściu nr 23, woda została oceniona przez służby sanitarne jako w pełni przydatna do kąpieli. Oznacza to, że jedyną przeszkodą w rekreacji na plaży nr 23 są wyłącznie wspomniane prace techniczne, a nadrzędny stan sanitarny morza jest bez zarzutu. Miłośnicy pływania mogą bez obaw korzystać z uroków czystej wody w dozwolonych miejscach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Jastrzębiej Górze to prawdziwy ukłon w stronę miłośników spokojnego wypoczynku. Przy temperaturach powietrza na poziomie 21-22°C i wodzie o temperaturze 17-18°C, warunki są bardzo komfortowe. Prawie bezwietrzny dzień (wiatr 1 m/s) gwarantuje gładką taflę wody, idealną do bezpiecznego pływania.

Wybierając się na plażę, należy jednak pamiętać o złotej zasadzie: zawsze przed wejściem do morza należy zweryfikować kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy tak doskonałej, niemal bezwietrznej pogodzie, mogą pojawić się lokalne ograniczenia – tak jak w przypadku wejścia nr 23, gdzie czerwona flaga chroni plażowiczów przed potencjalnymi zagrożeniami technicznymi ze strony ciężkiego sprzętu. Bezpieczeństwo i stosowanie się do zaleceń ratowników to podstawa udanego urlopu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie