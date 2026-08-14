Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Wszystkie monitorowane plaże w Rewie są dzisiaj otwarte dla miłośników morskich kąpieli. Bezpieczne i czyste warunki panują po obu stronach charakterystycznego Cypla Rewskiego. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach (stan na 14 sierpnia 2026 roku):

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , a woda ma idealną do kąpieli temperaturę 20°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s .

Kąpielisko jest (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda ma idealną do kąpieli temperaturę . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj również kąpielisko pozostaje otwarte. Słupek rtęci wskazuje 19°C w cieniu, a woda ma doskonałe 20°C. Prędkość wiatru to spokojny 1 m/s.

Woda na obu plażach została oceniona jako przydatna do kąpieli na podstawie oficjalnych badań z 7 sierpnia, a kolejny rutynowy pobór próbek zaplanowano na 19 sierpnia.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć w pierwszej połowie sierpnia turyści w niektórych pobliskich miejscowościach Zatoki Puckiej, takich jak Mechelinki czy Gdynia Redłowo, musieli mierzyć się z czerwonymi flagami wywołanymi przez te organizmy, to prądy morskie i sprzyjające warunki w Rewie uchroniły tutejsze plaże przed tym problemem. Woda w Rewie jest w pełni przejrzysta, wolna od zielonych kożuchów i całkowicie bezpieczna dla zdrowia plażowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Przed nami wspaniały, upalny letni weekend. Dzisiejsza pogoda w Rewie to idealne zaproszenie do relaksu – temperatura powietrza oscyluje wokół 19-20°C przy samej wodzie (choć w głębi lądu może sięgnąć nawet do 27°C), a woda o temperaturze 20°C gwarantuje doskonałe orzeźwienie. Niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) tworzy na wodzie spokojną taflę, idealną dla rodzin z dziećmi. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie plażowicza: warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i upewnij się, jaka flaga na nim powiewa – brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną kąpiel. Słuchaj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie