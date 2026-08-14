Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dla turystów spędzających letnie dni na helskich plażach mamy bardzo dobre wiadomości – dzisiejsza pogoda sprzyja rekreacji nad wodą, a umiarkowane zachmurzenie daje chwilę wytchnienia od silnego słońca. Spokojne morze i brak silnych prądów sprawiają, że kąpiel pod okiem ratowników to czysta przyjemność. Na jedynym oficjalnie zgłoszonym kąpielisku w tej miejscowości warunki są dzisiaj znakomite:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest otwarte dla plażowiczów. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, z kolei woda w Bałtyku ma temperaturę 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu nie ma fali. Oficjalne badanie czystości wody przeprowadzone przez sanepid 5 sierpnia wykazało, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a kolejny pobór próbek zaplanowano na 17 sierpnia.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych cyjanobakterii. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano zakwitu sinic, co oznacza, że woda jest całkowicie bezpieczna pod tym względem. Choć w sierpniu w niektórych częściach wybrzeża czy Zatoki Gdańskiej okresowo pojawiają się problemy z glonami, to plaże otwartego Bałtyku na Półwyspie Helskim pozostają wolne od tego zagrożenia. Wczasowicze mogą więc bez obaw korzystać ze słonecznych kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Chałupach to marzenie każdego urlopowicza – temperatura powietrza wynosząca 20°C oraz woda o temperaturze 19°C gwarantują idealny mikroklimat do odpoczynku na piasku. Minimalny wiatr o prędkości 2 m/s nie powoduje powstawania uciążliwych fal, co sprzyja najmłodszym plażowiczom. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wyjazdu: niezależnie od tego, jak spokojne wydaje się morze, zawsze sprawdzajmy kolor wywieszonej na plaży flagi i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników wodnych. Warunki na Bałtyku potrafią zmienić się w mgnieniu oka, a zdrowie i życie nasze oraz naszych bliskich są absolutnym priorytetem.

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