Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, mamy doskonałe informacje. Kąpielisko w Mechelinkach jest w pełni otwarte, a ratownicy nie mieli powodów do wywieszania czerwonej flagi. Oto szczegółowe warunki, jakie zastaniemy na miejscu:

Status kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi).

Otwarte (brak czerwonej flagi). Bezpieczeństwo wody: Oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli . Ostatnia ocena czystości została przeprowadzona 7 sierpnia 2026 r., a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 19 sierpnia 2026 r..

Oficjalnie uznana za . Ostatnia ocena czystości została przeprowadzona 7 sierpnia 2026 r., a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 19 sierpnia 2026 r.. Temperatura powietrza: Komfortowe 20°C .

Komfortowe . Temperatura wody: Wynosi aż 20°C , co sprawia, że kąpiel jest wyjątkowo przyjemna.

Wynosi aż , co sprawia, że kąpiel jest wyjątkowo przyjemna. Warunki wiatrowe: Niemal bezwietrznie – prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s, dzięki czemu tafla wody na Zatoce Puckiej jest wyjątkowo spokojna.

To znakomita okazja na relaks, szczególnie po emocjach związanych z niedawnymi Mistrzostwami Polski w klasie iQFOiL, które gościły w Mechelinkach na początku miesiąca. Spokojna woda sprzyja dziś bezpiecznej rekreacji dla całych rodzin.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów – na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Choć jeszcze w pierwszym tygodniu sierpnia Sanepid zmuszony był wprowadzić tymczasowy zakaz kąpieli z powodu obecności tych mikroorganizmów, sytuacja uległa całkowitej poprawie. Woda została zbadana, a jej wysoka jakość pozwala na bezpieczną i bezproblemową kąpiel bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mechelinkach to prawdziwa sielanka. Równowaga termiczna – zarówno powietrze, jak i woda mają 20°C – w połączeniu z niemal całkowitym brakiem wiatru (1 m/s) tworzy idealny klimat do plażowania. Pamiętajmy jednak, że warunki nad polskim morzem bywają bardzo zmienne. Złotą zasadą bezpiecznego wypoczynku pozostaje stałe monitorowanie koloru flagi wywieszanej przez ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń i komunikatów. Tylko odpowiedzialne zachowanie gwarantuje, że letni urlop będzie udany i bezpieczny dla wszystkich.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie