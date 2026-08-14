Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Zarówno plażowicze wybierający wejście od ulicy Lipowej, jak i ci wolący infrastrukturę przy ulicy Morskiej, mają powody do radości. Służby sanitarne potwierdzają, że woda w Bałtyku spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa, a na masztach nie powiewają czerwone flagi zakazu. Choć lipcowy sztorm zabrał część szerokiej plaży, miejsca dla spragnionych relaksu wciąż nie brakuje, a bezpieczną rekreację gwarantuje stała obecność ratowników.

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Woda przydatna do kąpieli (ocena z 4 sierpnia). Woda w morzu ma przyjemną temperaturę 19°C , podczas gdy powietrze mierzy 17°C . Delikatny wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s , co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi bez wysokich fal.

(ocena z 4 sierpnia). Woda w morzu ma przyjemną temperaturę , podczas gdy powietrze mierzy . Delikatny wiatr wieje z prędkością zaledwie , co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi bez wysokich fal. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Woda przydatna do kąpieli (ocena z 4 sierpnia). Warunki są tu identyczne – temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 17°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków morza.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno badania laboratoryjne, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna. Choć na początku sierpnia sanepid zamykał niektóre plaże w Trójmieście i na Półwyspie Helskim z powodu sinic, Mierzeja Wiślana, w tym Stegna, pozostaje całkowicie wolna od tego problemu. Turyści mogą bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecne warunki w Stegnie to idealny czas na relaks – temperatura wody wynosi 19°C, co przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 2 m/s) stwarza komfortowe warunki do pływania. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: kluczem jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników i obserwowanie koloru flagi na kąpielisku. Dodatkowo, przy tak dużym obłożeniu plaż, jakie obserwuje się w sierpniu, kluczowe jest niezastawianie parawanami dróg ewakuacyjnych dla służb ratunkowych, co niestety bywa częstym błędem urlopowiczów.

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