Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-14 10:31

Po wielkich tłumach, które ściągnęły do Stegny na spektakularne zaćmienie Słońca, turyści mogą cieszyć się spokojnym wypoczynkiem nad wodą. Według najnowszego raportu z 13 sierpnia, oba lokalne kąpieliska są w pełni otwarte, oferując bezpieczne warunki do letniej rekreacji. Choć na brzegach można gdzieniegdzie dostrzec charakterystyczne dla tej pory roku, niegroźne meduzy, woda wciąż zachęca do orzeźwiających kąpieli.

Biała flaga na wieży ratowniczej przy spokojnym morzu. O bezpiecznej kąpieli w Stegnie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Zarówno plażowicze wybierający wejście od ulicy Lipowej, jak i ci wolący infrastrukturę przy ulicy Morskiej, mają powody do radości. Służby sanitarne potwierdzają, że woda w Bałtyku spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa, a na masztach nie powiewają czerwone flagi zakazu. Choć lipcowy sztorm zabrał część szerokiej plaży, miejsca dla spragnionych relaksu wciąż nie brakuje, a bezpieczną rekreację gwarantuje stała obecność ratowników.

  • Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Woda przydatna do kąpieli (ocena z 4 sierpnia). Woda w morzu ma przyjemną temperaturę 19°C, podczas gdy powietrze mierzy 17°C. Delikatny wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi bez wysokich fal.
  • Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Woda przydatna do kąpieli (ocena z 4 sierpnia). Warunki są tu identyczne – temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 17°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków morza.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno badania laboratoryjne, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna. Choć na początku sierpnia sanepid zamykał niektóre plaże w Trójmieście i na Półwyspie Helskim z powodu sinic, Mierzeja Wiślana, w tym Stegna, pozostaje całkowicie wolna od tego problemu. Turyści mogą bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecne warunki w Stegnie to idealny czas na relaks – temperatura wody wynosi 19°C, co przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 2 m/s) stwarza komfortowe warunki do pływania. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: kluczem jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników i obserwowanie koloru flagi na kąpielisku. Dodatkowo, przy tak dużym obłożeniu plaż, jakie obserwuje się w sierpniu, kluczowe jest niezastawianie parawanami dróg ewakuacyjnych dla służb ratunkowych, co niestety bywa częstym błędem urlopowiczów.

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