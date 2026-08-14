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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają
Zarówno plażowicze wybierający wejście od ulicy Lipowej, jak i ci wolący infrastrukturę przy ulicy Morskiej, mają powody do radości. Służby sanitarne potwierdzają, że woda w Bałtyku spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa, a na masztach nie powiewają czerwone flagi zakazu. Choć lipcowy sztorm zabrał część szerokiej plaży, miejsca dla spragnionych relaksu wciąż nie brakuje, a bezpieczną rekreację gwarantuje stała obecność ratowników.
- Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Woda przydatna do kąpieli (ocena z 4 sierpnia). Woda w morzu ma przyjemną temperaturę 19°C, podczas gdy powietrze mierzy 17°C. Delikatny wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi bez wysokich fal.
- Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Woda przydatna do kąpieli (ocena z 4 sierpnia). Warunki są tu identyczne – temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 17°C, a wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków morza.
Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno badania laboratoryjne, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna. Choć na początku sierpnia sanepid zamykał niektóre plaże w Trójmieście i na Półwyspie Helskim z powodu sinic, Mierzeja Wiślana, w tym Stegna, pozostaje całkowicie wolna od tego problemu. Turyści mogą bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Obecne warunki w Stegnie to idealny czas na relaks – temperatura wody wynosi 19°C, co przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 2 m/s) stwarza komfortowe warunki do pływania. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: kluczem jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników i obserwowanie koloru flagi na kąpielisku. Dodatkowo, przy tak dużym obłożeniu plaż, jakie obserwuje się w sierpniu, kluczowe jest niezastawianie parawanami dróg ewakuacyjnych dla służb ratunkowych, co niestety bywa częstym błędem urlopowiczów.