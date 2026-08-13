Wielka płyta nie radzi sobie z upałami. W mieszkaniach robi się jak w piekarniku

Wielka płyta pamięta inne czasy

W Polsce wciąż znajduje się około 60 tys. budynków wykonanych w technologii wielkopłytowej. Łącznie mieści się w nich niemal 4 mln mieszkań. Wiele z nich powstało w latach 70. i 80., gdy wielodniowe fale ekstremalnych upałów nie były takim wyzwaniem jak obecnie.

Ówczesne rozwiązania projektowano przede wszystkim pod kątem sezonu grzewczego. Liczyło się ograniczenie strat ciepła i zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków zimą. Dzisiaj coraz większym problemem staje się jednak utrzymanie komfortowej temperatury latem.

W mieszkaniu może być ponad 30 stopni

Na przegrzewanie szczególnie narażone są lokale znajdujące się na ostatnich kondygnacjach. Problem dotyczy również mieszkań, których okna wychodzą przede wszystkim na południe lub zachód. Przez większą część dnia do wnętrza dociera wtedy intensywne promieniowanie słoneczne.

Podczas najgorętszych dni temperatura w mieszkaniu bez klimatyzacji i odpowiedniej ochrony okien może przekraczać 30 stopni Celsjusza. W takich warunkach niestety już ciężko normalnie funkcjonować, szczególnie jeśli w mieszkaniu spędza się większość dnia.

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Jak walczyć z upałem w bloku? Otwieranie okien nie pomaga

Wiele osób podczas upałów odruchowo otwiera wszystkie okna. Nie zawsze jest to jednak dobry sposób na schłodzenie mieszkania. Jeżeli na zewnątrz panuje wyższa temperatura niż w środku, wpuszczanie gorącego powietrza może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.

Lepszym rozwiązaniem jest ograniczenie dopływu gorącego powietrza w najcieplejszej części dnia. Okna warto szerzej otworzyć przede wszystkim nocą lub wcześnie rano, gdy temperatura na zewnątrz spada. Dodatkowo w walce z przegrzewaniem mieszkań pomocne mogą być zewnętrzne rolety, żaluzje fasadowe oraz markizy.

Jak schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji?

Jeśli nie masz klimatyzacji, możesz obniżyć temperaturę w mieszkaniu o kilka stopni i sprawić, że będzie odczuwalnie chłodniej. Najlepiej działa połączenie kilku metod:

Zasłoń okna w ciągu dnia

Wietrz tylko wtedy, gdy na zewnątrz jest chłodniej

Stwórz przeciąg

Użyj wentylatora

Ogranicz źródła ciepła (Nie używaj piekarnika w najgorętszych godzinach).