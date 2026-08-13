Zderzenie z autem i upadek na krawężniku. Dwa wypadki z udziałem hulajnóg w powiecie kwidzyńskim

Dwa wypadki z hulajnogami na Pomorzu. Poszkodowani w szpitalu w Kwidzynie

We wtorek, 11 sierpnia, około godz. 13.40 w Miłosnej zderzyły się samochód osobowy i hulajnoga elektryczna. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, 30-letnia kobieta prowadząca opla miała nie ustąpić pierwszeństwa 25-latce poruszającej się hulajnogą. Poszkodowana doznała obrażeń, a następnie została przewieziona do szpitala w Kwidzynie.

Kilka godzin później, około godz. 18.30, doszło do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia, tym razem przy ul. Grunwaldzkiej w Ryjewie. Kwidzyńscy policjanci otrzymali informację o mężczyźnie leżącym na jezdni, przy którym znajdowała się hulajnoga elektryczna. Wstępne ustalenia wskazują, że 18-latek wjechał na krawężnik, przez co stracił równowagę i upadł. Z obrażeniami został przewieziony do kwidzyńskiego szpitala.

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Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności obu zdarzeń.

- Hulajnogi elektryczne na stałe wpisały się w krajobraz naszych ulic. Korzystamy z nich, dojeżdżając do pracy, szkoły, sklepu czy podczas rekreacyjnych przejażdżek. Ich popularność nie oznacza jednak, że możemy zapominać o zasadach bezpieczeństwa. Osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną jest uczestnikiem ruchu drogowego i ma obowiązek stosowania się do przepisów – informują pomorscy funkcjonariusze.

Hulajnogą elektryczną można poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h. Nie wolno przewozić na niej pasażerów, używać podczas jazdy telefonu w sposób ograniczający możliwość obserwowania drogi ani kierować pod wpływem alkoholu. Od 3 czerwca 2026 roku użytkownicy poniżej 16. roku życia mają ponadto obowiązek jazdy w kasku ochronnym. Rodzicowi lub opiekunowi, który dopuści dziecko do jazdy bez wymaganego kasku, może grozić grzywna do 100 zł.

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